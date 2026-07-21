Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι σε 50χρονη κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικής λειτουργίας, συνελήφθη ο δράστης

Ραγδαίες εξελίξεις στο Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές»
Η εταιρεία δηλώνει βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ηλικίας 30 και πλέον ετών σε σπίτι κοντά στο σημείο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 τοπική ώρα στην παραθαλάσσια πόλη Tramore. Η γυναίκα χρειάστηκε νοσηλεία για σοβαρούς αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.
Το Waterford είναι η πέμπτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
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