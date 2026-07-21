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ΔΙΕΘΝΗ

Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι σε 50χρονη κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικής λειτουργίας, συνελήφθη ο δράστης

 21.07.2026 - 15:15
Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι σε 50χρονη κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικής λειτουργίας, συνελήφθη ο δράστης

Μια γυναίκα ηλικίας άνω των 50 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια καθολικής λειτουργίας στην νότια ιρλανδική κομητεία Waterford την Τρίτη 21/7, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ηλικίας 30 και πλέον ετών σε σπίτι κοντά στο σημείο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 τοπική ώρα στην παραθαλάσσια πόλη Tramore. Η γυναίκα χρειάστηκε νοσηλεία για σοβαρούς αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.

Το Waterford είναι η πέμπτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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