Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι σε 50χρονη κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικής λειτουργίας, συνελήφθη ο δράστης

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ηλικίας 30 και πλέον ετών σε σπίτι κοντά στο σημείο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 τοπική ώρα στην παραθαλάσσια πόλη Tramore. Η γυναίκα χρειάστηκε νοσηλεία για σοβαρούς αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.

Το Waterford είναι η πέμπτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα