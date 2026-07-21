Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈπεσε θύμα ληστείας στη μέση του δρόμου 38χρονη - Της άρπαξαν την τσάντα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσε θύμα ληστείας στη μέση του δρόμου 38χρονη - Της άρπαξαν την τσάντα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε

 21.07.2026 - 18:31
Έπεσε θύμα ληστείας στη μέση του δρόμου 38χρονη - Της άρπαξαν την τσάντα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 38χρονη, η οποία διαπράχθηκε σήμερα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 6 το πρωί σήμερα, ενώ η 38χρονη περπατούσε σε δρόμο στη Λάρνακα, την προσέγγισαν δύο πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο συνοδηγός έκλεψε την τσάντα της παραπονούμενης, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 30€, προσωπικά της έγγραφα και αντικείμενα,  ενώ η ίδια έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Ακολούθως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Η 38χρονη μετέβηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι,  φέρει μικροεκδορές και εγκαύματα τριβής στο χέρι και στο πόδι και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μίλησε στους ανακριτές η 46χρονη – Τι αποκάλυψε για την ημέρα της απόπειρας φόνου
Μας «φακελώνει» το ψηφιακό ευρώ; 4 μύθοι και αλήθειες για το τέλος των μετρητών στην Κύπρο
Ξαφνικές διακοπές ρεύματος στην Κύπρο – Τι συνέβη στη Δεκέλεια
«Φρένο» στα καύσιμα; Οι πρατηριούχοι βγαίνουν στους δρόμους και ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική ανατροπή οχήματος στον δρόμο Λεμεσού–Άλασσας
Συγκλονίζει η ιστορία 16χρονης από την Κύπρο – Η αλυσίδα μεταμοσχεύσεων που έσωσε τέσσερις ζωές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Ημίγυμνη γυναίκα στη Βρετανία έκλεψε γάλα από την πόρτα γειτόνων στις 5 τα ξημερώματα

 21.07.2026 - 18:03
Επόμενο άρθρο

Λετυμπιώτης για «Videogate» - «Αν υπάρχουν στοιχεία οφείλουν να τα δώσουν... κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς»

 21.07.2026 - 18:48
Λετυμπιώτης για «Videogate» - «Αν υπάρχουν στοιχεία οφείλουν να τα δώσουν... κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς»

Λετυμπιώτης για «Videogate» - «Αν υπάρχουν στοιχεία οφείλουν να τα δώσουν... κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς»

Απάντηση στις επικρίσεις δίνει η Κυβέρνηση αναφορικά με την υπόθεση του «Videogate».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για «Videogate» - «Αν υπάρχουν στοιχεία οφείλουν να τα δώσουν... κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς»

Λετυμπιώτης για «Videogate» - «Αν υπάρχουν στοιχεία οφείλουν να τα δώσουν... κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς»

  •  21.07.2026 - 18:48
Προηγείται επίσκεψη της Ολγκίν στην Άγκυρα πριν από το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο

Προηγείται επίσκεψη της Ολγκίν στην Άγκυρα πριν από το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο

  •  21.07.2026 - 16:06
Videogate: Κριτική από νομικούς στην ανακοίνωση Πασχαλίδη – Επιμένουν στη δημοσιοποίηση του πορίσματος

Videogate: Κριτική από νομικούς στην ανακοίνωση Πασχαλίδη – Επιμένουν στη δημοσιοποίηση του πορίσματος

  •  21.07.2026 - 11:59
Ενεγράφη στο Μητρώο Δικηγόρων και διαγράφηκε λόγω καταδίκης για ναρκωτικά - Απορρίφθηκε η αίτηση πρώην ιερέα

Ενεγράφη στο Μητρώο Δικηγόρων και διαγράφηκε λόγω καταδίκης για ναρκωτικά - Απορρίφθηκε η αίτηση πρώην ιερέα

  •  21.07.2026 - 17:06
Έπεσε θύμα ληστείας στη μέση του δρόμου 38χρονη - Της άρπαξαν την τσάντα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε

Έπεσε θύμα ληστείας στη μέση του δρόμου 38χρονη - Της άρπαξαν την τσάντα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε

  •  21.07.2026 - 18:31
Χτυπάει... κόκκινο ο υδράργυρος - Εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση, πότε τίθεται σε ισχύ

Χτυπάει... κόκκινο ο υδράργυρος - Εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση, πότε τίθεται σε ισχύ

  •  21.07.2026 - 16:52
«Αιφνιδιαστική» επίσκεψη Φυτιρή στις Φυλακές μετά τη φωτιά στην Πτέρυγα 4

«Αιφνιδιαστική» επίσκεψη Φυτιρή στις Φυλακές μετά τη φωτιά στην Πτέρυγα 4

  •  21.07.2026 - 17:31
Τραγωδία στην Πάφο: Ποινική δίωξη στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

Τραγωδία στην Πάφο: Ποινική δίωξη στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

  •  21.07.2026 - 13:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα