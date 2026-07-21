Αεροπλάνο… ξύνει τον διάδρομο, πετά σπίθες και ξανασηκώνεται στον αέρα - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή (19/07) στο αεροδρόμιο του Σινσινάτι, στο Βόρειο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν το αεροπλάνο ακούμπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά τη διάρκεια προσπάθειας προσγείωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες, δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη προσέγγιση για προσγείωση. Κατά τη διαδικασία, η ουρά ήρθε σε επαφή με τον διάδρομο, γεγονός που οδήγησε το πλήρωμα στην εκτέλεση διαδικασίας επαναπογείωσης (go–around), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA).

Στις εικόνες διακρίνονται οι σπίθες που δημιουργούνται από την τριβή της ουράς με τον διάδρομο, ενώ, ακούγεται η έντονη αντίδραση αυτόπτη μάρτυρα την ώρα που το αεροσκάφος παίρνει ξανά ύψος.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 20:15 τοπική ώρα, το Boeing πραγματοποίησε ασφαλή προσγείωση χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Όπως τόνισε ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ, το αεροσκάφος αποσύρθηκε αμέσως από την υπηρεσία για λεπτομερή τεχνικό έλεγχο.

Η FAA γνωστοποίησε ότι έχει αρχίσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην επαφή της ουράς του αεροσκάφους με τον διάδρομο προσγείωσης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr