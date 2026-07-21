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WhatsApp: Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στον κάδο απορριμμάτων - Διαγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο

 21.07.2026 - 21:30
WhatsApp: Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στον κάδο απορριμμάτων - Διαγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο

Το WhatsApp έχει καταστεί μία από τις εφαρμογές που καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στα κινητά τηλέφωνα, λόγω του μεγάλου αριθμού φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικών αρχείων, εγγράφων και άλλων αρχείων που ανταλλάσσουν καθημερινά οι χρήστες.

Αν αποφασίσετε να ξεφορτωθείτε κάποια ώστε να απελευθερώσετε χώρο, τότε θα χρειαστείτε μικρή βοήθεια, αν αναζητήσετε τον «κάδο απορριμμάτων», επειδή η εφαρμογή δεν διαθέτει έναν παραδοσιακό κάδο απορριμμάτων, όπως συμβαίνει σε άλλες υπηρεσίες.

Ωστόσο, υπάρχουν εργαλεία και διαδρομές αποθήκευσης που επιτρέπουν τον εντοπισμό αρχείων που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν χώρο και τη διαγραφή τους με ασφάλεια.

Εκτός από την ενσωματωμένη λειτουργία διαχείρισης αποθήκευσης, οι συσκευές Android επιτρέπουν την πρόσβαση στους φακέλους όπου το WhatsApp αποθηκεύει τα αρχεία πολυμέσων, διευκολύνοντας έναν πιο ενδελεχή καθαρισμό όταν η μνήμη αρχίζει να εξαντλείται.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στον φάκελο όπου το WhatsApp αποθηκεύει τα αρχεία

Σε κινητά Android είναι δυνατό να ελέγξετε χειροκίνητα το αποθηκευμένο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τη διαχείριση αρχείων που είναι προεγκατεστημένη ή παρόμοιες εφαρμογές.

Η πιο συνηθισμένη διαδρομή είναι:Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Σε αυτή τη θέση εμφανίζονται διάφοροι φάκελοι οργανωμένοι ανά τύπο αρχείου, μεταξύ των οποίων: Εικόνες, Βίντεο, Ηχητικά αρχεία, Έγγραφα, Αυτοκόλλητα, Φωνητικές σημειώσεις

Μπαίνοντας σε κάθε φάκελο, μπορείτε να εντοπίσετε παλιά αρχεία, διπλότυπα ή αρχεία που δεν χρειάζεστε πλέον. Πριν τα διαγράψετε, συνιστάται να ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενό τους, καθώς η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη και ενδέχεται να διαγραφούν σημαντικές φωτογραφίες ή έγγραφα.

Βήμα προς βήμα για την απελευθέρωση χώρου

Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει λίγη διαθέσιμη μνήμη, η χειροκίνητη εκκαθάριση μπορεί να σας βοηθήσει να ανακτήσετε αρκετά gigabytes.

Η διαδικασία είναι απλή: Ανοίξτε τη διαχείριση αρχείων του τηλεφώνου.

Μπείτε στον φάκελο Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

Ελέγξτε τους φακέλους ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου. Επιλέξτε τα αρχεία που δεν είναι πλέον απαραίτητα. Πατήστε την επιλογή «Διαγραφή». Η πραγματοποίηση αυτής της συντήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα βοηθά να αποφευχθεί η γρήγορη εκ νέου πλήρωση του χώρου αποθήκευσης.

Το ενσωματωμένο εργαλείο του WhatsApp διευκολύνει τον καθαρισμό

Όσοι προτιμούν να μην ελέγχουν φάκελο προς φάκελο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επίσημη λειτουργία που ενσωματώνει το WhatsApp για τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, απλώς ακολουθήστε αυτή τη διαδρομή:

Ρυθμίσεις > Αποθήκευση και δεδομένα > Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου

Από αυτήν την ενότητα, η εφαρμογή δείχνει ποιες συνομιλίες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και ταξινομεί αυτόματα το περιεχόμενο σύμφωνα με διάφορα κριτήρια.

Για παράδειγμα, επιτρέπει να εντοπίσετε: Αρχεία μεγάλου μεγέθους. Βίντεο μεγάλου όγκου. Επαναλαμβανόμενες φωτογραφίες. Στοιχεία που έχουν προωθηθεί πολλές φορές. Προσφέρει επίσης προεπισκόπηση πριν από τη διαγραφή οποιουδήποτε αρχείου, μειώνοντας τον κίνδυνο να διαγραφεί κατά λάθος σημαντικό περιεχόμενο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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