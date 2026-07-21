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Κροατία: Τσέχοι τουρίστες βρήκαν τσάντα Louis Vuitton με 45.300 ευρώ, κράτησαν τα χρήματα και κατέληξαν στη φυλακή

 21.07.2026 - 12:32
Κροατία: Τσέχοι τουρίστες βρήκαν τσάντα Louis Vuitton με 45.300 ευρώ, κράτησαν τα χρήματα και κατέληξαν στη φυλακή

Όταν κάποιος βρίσκει ένα ξένο πορτοφόλι, το συνηθισμένο είναι να το παραδίδει στην αστυνομία ή, αν υπάρχουν έγγραφα, να προσπαθεί να βρει τον ιδιοκτήτη του.

Η αντίθετη συμπεριφορά, δηλαδή η μη επιστροφή του και η κατακράτηση του περιεχομένου του, συνιστά το αδίκημα της παράνομης ιδιοποίησης.

Τσέχοι αρνήθηκαν να επιστρέψουν άγνωστη τσάντα και οδηγήθηκαν στη φυλακή

Αυτό το περιστατικό συνέβη πρόσφατα στην κροατική πόλη Μάλι Λόσιν. Ωστόσο, όσοι βρήκαν την τσάντα αποφάσισαν πως το καλύτερο ήταν να μην την επιστρέψουν και τώρα οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Δύο Τσέχοι πολίτες, ηλικίας 27 ετών, συνελήφθησαν από τις κροατικές αρχές επειδή αρνήθηκαν να επιστρέψουν μια τσάντα πολυτελούς μάρκας Louis Vuitton, η οποία περιείχε στο εσωτερικό της 45.300 ευρώ.

Μέσα στην τσάντα βρίσκονταν προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη, όπως ένα πορτοφόλι που περιείχε 300 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 45.000 ευρώ βρίσκονταν σε έναν φάκελο τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Κροατία.

Όταν συνελήφθησαν, από τον φάκελο έλειπαν περίπου 6.000 ευρώ. Οι δύο άνδρες δικαιολόγησαν την έλλειψη αυτή υποστηρίζοντας ότι εργάζονται ως τεχνικοί κατασκευών και ότι κερδίζουν περίπου 2.000 ευρώ ο καθένας.

Όταν ανακρίθηκαν από την αστυνομία, οι άνδρες αρνήθηκαν ότι έκλεψαν τα εξαφανισμένα χρήματα. Ισχυρίζονται ότι βρήκαν την τσάντα τυχαία ενώ περπατούσαν στην πόλη, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το δικαστήριο αποφάσισε να τους κρατήσει υπό σύλληψη στη Ριέκα, λόγω του κινδύνου να εγκαταλείψουν τη χώρα και να αποφύγουν τη ποινική διαδικασία. Έτσι, ορίστηκε εγγύηση 3.200 ευρώ για τον καθένα τους. Με αυτόν τον τρόπο, το συνολικό ποσό της εγγύησης ξεπερνά το ποσό που υποτίθεται ότι αφαίρεσαν από την τσάντα.

 

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

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