Οι πορτοκαλί γάτες είναι συνήθως πολύ φιλικές και απολαμβάνουν τη ζωή μέσα στην οικογένεια - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Εδώ και χρόνια κυκλοφορεί η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι αυτά τα αιλουροειδή έχουν έναν ιδιαίτερα κοινωνικό και τρυφερό χαρακτήρα. Ωστόσο, πίσω από αυτή την κοινή αντίληψη υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση που σχετίζεται με τη γενετική.

Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το πορτοκαλί χρώμα

Ο κτηνίατρος Κάρλος Γκουτιέρες υποστηρίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα αυτών των ζώων ανήκει στην ομάδα των τιγρέ γατών, δηλαδή σε ένα μοτίβο τριχώματος που, σύμφωνα με διάφορες παρατηρήσεις, συνδέεται συχνά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. «Σχεδόν όλες οι πορτοκαλί γάτες είναι στην πραγματικότητα τιγρέ και αυτό τις κάνει πολύ οικογενειακές», αναφέρει χαρακτηριστικά. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το πορτοκαλί χρώμα στις γάτες είναι το ARHGAP36.

Παρά τις παρατηρήσεις αυτές, ο Γκουτιέρες προειδοποιεί ότι το χρώμα του τριχώματος, από μόνο του, δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προσωπικότητα ενός ζώου. «Δεν πρέπει να κρίνουμε μια γάτα αποκλειστικά από την εμφάνισή της», επισημαίνει ο ειδικός.

Όπως εξηγεί, η ιδιοσυγκρασία μιας γάτας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ατομική γενετική της, η κοινωνικοποίηση που έχει δεχθεί και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται. Για τον λόγο αυτό, ο κτηνίατρος τονίζει ότι τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με κάθε τύπο τριχώματος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως γενικές τάσεις του είδους και ποτέ ως ένας αυστηρός κανόνας που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των τιγρέ γατών;

Οι τιγρέ γάτες χαρακτηρίζονται από ένα διακριτό μοτίβο σκούρων σημαδιών που κατανέμονται σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Αν και πολλοί άνθρωποι τις αναγνωρίζουν αποκλειστικά από τις ρίγες τους, το συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί επίσης να εμφανίζεται με τη μορφή κηλίδων ή κυκλικών σχημάτων στο τρίχωμα, κάτι που παρατηρείται συχνά σε συγκεκριμένες φυλές, όπως η Βεγγάλης και η Αβησσυνίας.

Ένα στοιχείο που συχνά εκπλήσσει τους ιδιοκτήτες είναι ότι πολλές πορτοκαλί γάτες διαθέτουν αυτό το μοτίβο με τρόπο που δεν είναι άμεσα ορατός.

Ο Γκουτιέρες εξηγεί ότι, παρότι με την πρώτη ματιά φαίνονται να έχουν ομοιόμορφο χρώμα, οι περισσότερες διατηρούν αυτά τα χαρακτηριστικά σημάδια, ιδιαίτερα στο πρόσωπο, στα πόδια ή στην ουρά. Το ίδιο συμβαίνει και με γάτες σε αποχρώσεις του κρεμ ή του γκρι, των οποίων οι ρίγες είναι πιο διακριτικές, αλλά βασίζονται στην ίδια γενετική προέλευση.

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά τους, ο κτηνίατρος τονίζει ότι αυτά τα αιλουροειδή ξεχωρίζουν για τη φιλική τους φύση και την έντονη τάση τους να συμβιώνουν με τους ανθρώπους. Είναι συνηθισμένο να αναζητούν τη σωματική επαφή με τους φροντιστές τους και να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη ζωή μέσα στην οικογένεια. Επιπλέον, πολλά από αυτά φέρουν στο μέτωπό τους το χαρακτηριστικό σημάδι σε σχήμα του γράμματος Μ.

Αν και γύρω από αυτό το σχέδιο υπάρχουν διάφορες λαϊκές δοξασίες, ο Γκουτιέρες διευκρινίζει ότι πρόκειται απλώς για βιολογική συνέπεια της γενετικής που καθορίζει την κατανομή της χρωστικής στο τρίχωμα, αποκλείοντας οποιαδήποτε ιδιαίτερη ή μυστικιστική σημασία για το ζώο.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr