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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην Πάφο: Ποινική δίωξη στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

 21.07.2026 - 13:45
Τραγωδία στην Πάφο: Ποινική δίωξη στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

Ο Γενικός Εισαγγελέας, μετά από μελέτη και αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών στην υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού, έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου πατέρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δίωξη αφορά το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου θα καταχωριστεί η υπόθεση. Παράλληλα, η Κατηγορούσα Αρχή θα ζητήσει την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, με στόχο να διασφαλιστεί η παρουσία του κατηγορούμενου σε όλες τις μελλοντικές δικάσιμες.

Σήμερα εκπνέει το διάταγμα κράτησης του πατέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η ποινική δίωξη του πατέρα φέρεται να συνδέεται με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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