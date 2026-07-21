Τραγωδία στην Πάφο: Ποινική δίωξη στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δίωξη αφορά το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου θα καταχωριστεί η υπόθεση. Παράλληλα, η Κατηγορούσα Αρχή θα ζητήσει την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, με στόχο να διασφαλιστεί η παρουσία του κατηγορούμενου σε όλες τις μελλοντικές δικάσιμες.

Σήμερα εκπνέει το διάταγμα κράτησης του πατέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η ποινική δίωξη του πατέρα φέρεται να συνδέεται με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ