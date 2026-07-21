Κακουργιοδικείο Πάφου: Βαριά καμπάνα 8 ετών σε 44χρονο για βιασμό γυναίκας

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 21/03/2023, στην επαρχία Πάφου, με θύμα γυναίκα.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης στις 27/03/2023, για εκδίκαση της από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου.

Αφού το Μόνιμο Κακουργιοδικείο εξέτασε τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 44χρονο κατηγορούμενο και επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνων.