Κακουργιοδικείο Πάφου: Βαριά καμπάνα 8 ετών σε 44χρονο για βιασμό γυναίκας

Ραγδαίες εξελίξεις στο Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές»
Η εταιρεία δηλώνει βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 21/03/2023, στην επαρχία Πάφου, με θύμα γυναίκα.
Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης στις 27/03/2023, για εκδίκαση της από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου.
Αφού το Μόνιμο Κακουργιοδικείο εξέτασε τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 44χρονο κατηγορούμενο και επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνων.
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