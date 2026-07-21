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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κακουργιοδικείο Πάφου: Βαριά καμπάνα 8 ετών σε 44χρονο για βιασμό γυναίκας

 21.07.2026 - 13:32
Κακουργιοδικείο Πάφου: Βαριά καμπάνα 8 ετών σε 44χρονο για βιασμό γυναίκας

Ποινή φυλάκισης διάρκειας οκτώ χρόνων, επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, σε άντρα ηλικίας 44 ετών, τον οποίο έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης βιασμού. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Πάφου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 21/03/2023, στην επαρχία Πάφου, με θύμα γυναίκα.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης στις 27/03/2023, για εκδίκαση της από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου.

Αφού το Μόνιμο Κακουργιοδικείο εξέτασε τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 44χρονο κατηγορούμενο και επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνων.

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