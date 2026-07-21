«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παπαϊωάννου

Ο Νίκος Παπαϊωάννου διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Γιώργου Βασιλείου, ενώ στη διάρκεια της δημόσιας πορείας του υπηρέτησε επίσης ως πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, πρόεδρος του Πολεοδομικού Συμβουλίου και μέλος της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Με αφορμή τον θάνατό του, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τη θλίψη του για την απώλειά του, σημειώνοντας ότι ξεχώρισε ως ένας έντιμος και δημοκράτης νομικός, με ευσυνειδησία, ήθος και ακεραιότητα.

Το κόμμα αναφέρει ότι «το ΑΚΕΛ και η κυπριακή Αριστερά αποχαιρετούν με εκτίμηση και σεβασμό τον Νίκο Παπαϊωάννου» και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του.