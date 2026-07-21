Έξω από το Προεδρικό τα βυτιοφόρα: «Χειρόφρενο» στο 90% του στόλου βάζει το νέο διάταγμα – Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Η διαμαρτυρία άρχισε γύρω στις 10:00 το πρωί με τη συγκέντρωση των οχημάτων στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ. Στη συνέχεια, τα βυτιοφόρα κατευθύνθηκαν προς το Προεδρικό Μέγαρο μέσω της οδού Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και της λεωφόρου Αθαλάσσας, με την Αστυνομία να προχωρά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διέλευσης και τη διαχείριση της τροχαίας κίνησης.

Το αίτημα για παράταση και οι ενστάσεις του κλάδου

Στόχος της κινητοποίησης είναι η απόσπαση μιας πενταετούς παράτασης στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με τους επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν πως σε διαφορετική περίπτωση οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, η άμεση εφαρμογή της απόφασης οδηγεί στην ακινητοποίηση του 80% έως 90% του υφιστάμενου στόλου των βυτιοφόρων.

Αν και ο σύνδεσμος δηλώνει πως αποδέχεται επί της αρχής το πλαίσιο ασφαλείας που θέτει το διάταγμα, υποστηρίζει ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου, μετατροπής και αντικατάστασης των οχημάτων απαιτούν εύλογο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ο κ. Προκοπίου σημείωσε πως δεν υφίστανται ακόμα οι απαραίτητες υποδομές και η αρμόδια κρατική υπηρεσία για την πιστοποίηση των οχημάτων.

Μετά το αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Μεταφορών, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προσβλέπουν πλέον σε απευθείας παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να βρεθεί μια μεταβατική λύση που θα επιτρέψει την προσαρμογή της αγοράς χωρίς να διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα.