Πυρκαγιά στους Εργάτες: Κάηκαν ακινητοποιημένα οχήματα και υποστατικά - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Λετυμπιώτης για «Videogate» - «Αν υπάρχουν στοιχεία οφείλουν να τα δώσουν... κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς»
Απάντηση στις επικρίσεις δίνει η Κυβέρνηση αναφορικά με την υπόθεση του «Videogate».
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα εντός της κοίτης ποταμού.
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Στο σημείο επιχειρούν οκτώ στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας, τρία από Τμήμα Δασών, δύο 2 υδροφόρες και δύο προωθητές γαιών, Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα και τέσσερα αεροσκάφη πυρόσβεσης.
Η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ελαιόδεντρα. Επηρεάστηκε αριθμός ακινητοποιημένων παλιών οχημάτων και υποστατικά.
Δυνάμεις στην πυρκαγιά Π.Υ - οκτώ στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, Δασών - τρία , Θήρα - μία Φ.Π.Μ , Επαρχιακή Διοίκηση 2 υδροφόρες και δύο προωθητές γαιών , Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα και τέσσερα αεροσκάφη πυρόσβεσης. Η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση,…— Andreas Kettis (@akettis) July 21, 2026
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