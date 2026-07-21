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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στους Εργάτες: Κάηκαν ακινητοποιημένα οχήματα και υποστατικά - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

 21.07.2026 - 17:42
Πυρκαγιά στους Εργάτες: Κάηκαν ακινητοποιημένα οχήματα και υποστατικά - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε βορειοδυτικά της Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών, στη Λευκωσία, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα εντός της κοίτης ποταμού.

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Στο σημείο επιχειρούν οκτώ στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας, τρία από Τμήμα Δασών, δύο 2 υδροφόρες και δύο προωθητές γαιών, Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα και τέσσερα αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ελαιόδεντρα. Επηρεάστηκε αριθμός ακινητοποιημένων παλιών οχημάτων και υποστατικά.

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