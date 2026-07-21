Πυρκαγιά στους Εργάτες: Κάηκαν ακινητοποιημένα οχήματα και υποστατικά - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα εντός της κοίτης ποταμού.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας, τρία από Τμήμα Δασών, δύο 2 υδροφόρες και δύο προωθητές γαιών, Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα και τέσσερα αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Η πυρκαγιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, ελαιόδεντρα. Επηρεάστηκε αριθμός ακινητοποιημένων παλιών οχημάτων και υποστατικά.