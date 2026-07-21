Λετυμπιώτης για «Videogate» - «Αν υπάρχουν στοιχεία οφείλουν να τα δώσουν... κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς»

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλοκαίρι, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι ο ποινικός ανακριτής διαπίστωσε «ουδέν μεμπτόν» όπως ήταν και η αρχική θέση της κυβέρνησης, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τις διαδικασίες που ακολουθεί και δεν υπήρχε ενδεχόμενο μη τήρησης των προβλεπόμενων που αφορούν στις κυβερνητικές πολιτικές.

«Επρόκειτο για μια συρραφή πλάνων και όχι ολόκληρο το υλικό, που ήταν 26 ώρες και ήταν στη διάθεση τους και το έχουν δει, έχουν ληφθεί μαρτυρίες σε συνεργασία με την Αστυνομία και έχει διαπιστωθεί κακόβουλη συρραφή με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις κυβερνητικές πολιτικές και αξιωματούχους που ήταν ανεδαφικές, δεν ευσταθούσαν και δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.»

Ο κύριος Λετυμπιώτης εξέφρασε ικανοποίηση για την παράταση του διορισμού του κυρίου Πασχαλίδη μέχρι το τέλος του 2026, με στόχο τον εντοπισμό του εντολέα για την παραγωγή του βίντεο που είναι κάτι που έπρεπε να απαιτούμε όλοι.

«Επιθυμούμε, ελπίζουμε και θέλουμε να φτάσει το συντομότερο δυνατό, να φτάσει στον πυρήνα και τη ρίζα αυτή η υπόθεση για να διαφανούν και τα κίνητρα.»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πάντως, απέρριψε ότι αφορούν στενούς συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι αναφορές περί «αερολογιών και φαφλατισμών» εξηγώντας ότι κάποιοι υιοθέτησαν ανεδαφικούς ισχυρισμούς, προτού αρχίσει καν η έρευνα.

«Αυτό που απαιτεί το αίσθημα δικαίου, η νηφαλιότητα, είναι αυτή η ανακοίνωση να διαβαστεί υπό το πρίσμα των πολλών ωρών του βίντεο που έχουν πλέον στη διάθεση τους.»

Απαντώντας σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τον επαναδιορισμό Πασχαλίδη στη θέση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, ο κύριος Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι ως ποινικός ανακριτής επιλέγηκε από τη Νομική Υπηρεσία.

«Αυτή η σχέση προϋπήρχε, είναι θεσμικά διακριτή. Και τα υπονοούμενα, αυτών που επικρίνουν, θα πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια. Τι ισχυρίζονται; Ότι ο κύριος Πασχαλίδης, ένας έγκριτος νομικός έχει επηρεαστεί; Εννοούν ότι η έρευνα του κυρίου Πασχαλίδη σε συνεργασία με την Αστυνομία δεν είναι αντικειμενική; Αν εννοούν αυτό, θα πρέπει να το πουν με σαφήνεια και όχι με υπονοούμενα. Και βεβαίως θα πρέπει και να το αποδείξουν. Δεν μπορούμε να πλήττουμε θεσμούς, να αμαυρώνουμε το κύρος, για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αν υπάρχουν στοιχεία, οφείλουν να τα δώσουν. Αυτό που αποδεικνύουν είναι ότι οποιοδήποτε πόρισμα δεν συνταυτίζεται με το δικό τους πολιτικό αφήγημα, τότε το απορρίπτουν.»