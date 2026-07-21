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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για απώλεια Νίκου Κλεάνθους: «Αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη προσφοράς»

 21.07.2026 - 13:57
ΠτΔ για απώλεια Νίκου Κλεάνθους: «Αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη προσφοράς»

Φτωχότερη είναι από σήμερα η πολιτική και νομική ζωή του τόπου, καθώς απεβίωσε ο Νίκος Κλεάνθους, ιστορικό στέλεχος, πρώην βουλευτής και πρώην Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο αείμνηστος πολιτικός υπήρξε μια πολυσύνθετη προσωπικότητα που σφράγισε με την πορεία και τη δράση του τη σύγχρονη δημόσια ζωή της Κύπρου.

Με γραπτή δήλωση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του διακεκριμένου νομικού, τονίζοντας πως υπηρέτησε την πατρίδα και την πολιτική ζωή με σθένος, ανιδιοτέλεια και προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή του Νίκου Κλεάνθους και η ενεργός παρουσία του στα κοινά διακρίθηκαν σταθερά από μετριοπάθεια και ορθολογισμό, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη προσφοράς στον τόπο. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του προς την οικογένεια και τους οικείους του μεταστάντος.

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