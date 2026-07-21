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ΕΛΛΑΔΑ

Ακίνητοι οι Εύζωνες εν μέσω καύσωνα: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον ιδρώτα - Δείτε φωτογραφίες

 21.07.2026 - 14:08
Ακίνητοι οι Εύζωνες εν μέσω καύσωνα: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον ιδρώτα - Δείτε φωτογραφίες

Με το θερμόμετρο να αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 43 βαθμούς Κελσίου, όλοι αναζητούν μια ανάσα δροσιάς και ένα σκιερό μέρος για να ανακουφιστούν από την αφόρητη ζέστη.

Υπάρχουν όμως, και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που εν μέσω καύσωνα παραμένουν πειθαρχημένοι, ακούνητοι με τη βαριά στολή τους, τα τσαρούχια και τη φουστανέλα, να τους ζεσταίνει ακόμα περισσότερο.

Αξιωματικός υπηρεσίας, πλησιάζει συχνά τους Εύζωνες ώστε να διαπιστώσει την κατάστασή τους και να τους δίνει νερό ώστε να είναι ενυδατωμένοι αλλά και να τους σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπο.

Δείτε τις φωτογραφίες: 

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ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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