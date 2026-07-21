Ακίνητοι οι Εύζωνες εν μέσω καύσωνα: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον ιδρώτα - Δείτε φωτογραφίες

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Η εταιρεία δηλώνει βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Υπάρχουν όμως, και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που εν μέσω καύσωνα παραμένουν πειθαρχημένοι, ακούνητοι με τη βαριά στολή τους, τα τσαρούχια και τη φουστανέλα, να τους ζεσταίνει ακόμα περισσότερο.
Αξιωματικός υπηρεσίας, πλησιάζει συχνά τους Εύζωνες ώστε να διαπιστώσει την κατάστασή τους και να τους δίνει νερό ώστε να είναι ενυδατωμένοι αλλά και να τους σκουπίζει τον ιδρώτα από το πρόσωπο.
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ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
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