«Ραφαήλ ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, ο πατέρας του 19χρονου, Μανώλης Γαλυφιαννάκης, περιέγραψε τη δύσκολη στιγμή που η οικογένεια βρέθηκε ξανά στη Ρόδο, σε ένα ταξίδι που, όπως αποκαλύπτει, είχαν σχεδιάσει να πραγματοποιήσουν μαζί με τον Ραφαήλ πριν από το δυστύχημα.

«Ραφαήλ ήρθαμε… όπως τα είχαμε κανονίσει… το καλοκαίρι στη Ρόδο… όμως εσύ έλειπες… γιατί; γιατί; γιατί;», γράφει στην ανάρτησή του, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη του για την απουσία του γιου του και την αδυναμία να αποδεχθεί τον άδικο χαμό του.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το επίμονο «γιατί» που επαναλαμβάνει δεν αφορά μόνο την απώλεια του παιδιού του, αλλά και την αναζήτηση απαντήσεων που, όπως υποστηρίζει, παραμένουν ανεκπλήρωτες εδώ και οκτώ μήνες.

Η ανάρτηση του πατέρα του Ραφαήλ

«Ραφαήλ ήρθαμε... όπως τα είχαμε κανονίσει... το καλοκαίρι στη Ρόδο... όμως εσύ έλειπες... γιατί; γιατί ; γιατί ;

Αυτό το γιατί ψάχνουμε 8 μήνες τώρα... και ούτε ενα τηλεφώνημα... ούτε ενα μήνυμα... μας λείπεις..... ομως ζεις... στην καρδιά μας.........»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα