Η νεότερη δήμαρχος της Ιαπωνίας άλλαξε τους κανόνες για να πάρει άδεια μητρότητας

Ωστόσο, ενώ 16 εβδομάδες άδειας μητρότητας είναι εγγυημένες για τις δημοτικούς υπαλλήλους της Γιαβάτα, δεν υπήρχε τέτοιο πρωτόκολλο για τη θέση του δημάρχου, είπε, αναγκάζοντάς την να δημιουργήσει ένα σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Έμεινα έκπληκτη όταν έμαθα ότι είμαι η πρώτη δήμαρχος (που πήρα άδεια μητρότητας). Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι μέχρι τώρα απλώς δεν υπήρξαν πολλές νέες γυναίκες, ή γυναίκες γενικά, που να έχουν γίνει δήμαρχοι», δήλωσε την Παρασκευή η Καβάτα στο Reuters από το Δημαρχείο της Γιαβάτα. Ένα από τα τελευταία δημόσια καθήκοντά της πριν πάρει άδεια μητρότητας ήρθε την Παρασκευή, όταν συμμετείχε σε μια πομπή μπροστά στο φεστιβάλ Taiko της πόλης.

Αλλά αντί να ανέβει στην κορυφή του mikoshi (Σ.τ.Σ: ένας ιερός φορητός ναός που χρησιμοποιείται στον Ιαπωνικό Σιντοϊσμό), όπως υπαγορεύει η παράδοση, η Kαβάτα, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, περπάτησε από πίσω του.

Ανδροκρατούμενη η πολιτική στην Ιαπωνία

Ενώ η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πέρυσι, το τεράστιο χάσμα μεταξύ των φύλων στη χώρα είναι ιδιαίτερα έντονο στην ανδροκρατούμενη πολιτική της.



Η Ιαπωνία κατατάχθηκε 118η από 148 χώρες στην πιο πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα μεταξύ των φύλων και ήταν 125η στην κατηγορία της πολιτικής ενδυνάμωσης.

Η Καβάτα είπε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μεταρρυθμίσεων, ειδικά εάν η γηράσκουσα χώρα προσπαθήσει να βελτιώσει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο.



Οι Ιαπωνέζες έχουν νόμιμο δικαίωμα να διεκδικήσουν περίπου 14 εβδομάδες άδειας μητρότητας και συνήθως πληρώνονται περίπου τα δύο τρίτα των μισθών τους και ένα επίδομα γέννησης, αν και ορισμένες κυβερνητικοί υπάλληλοι απολαμβάνουν καλύτερους όρους.

Η ισότητα των φύλων

«Οι άνθρωποι μιλούν για ισότητα των φύλων και μεταρρύθμιση του τρόπου εργασίας, αλλά πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι, σε όλα τα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ηγετικούς ρόλους, δεν διστάζουν να κάνουν παιδιά. Διαφορετικά, πιστεύω ότι η συνεχής μείωση του πληθυσμού που προκύπτει από την πτώση των ποσοστών γεννήσεων και η επακόλουθη οικονομική επιδείνωση είναι αναπόφευκτες», είπε η δήμαρχος.



Σύμφωνα με την ίδια, οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής την υποστήριξαν και οι συνάδελφοί της την ενθάρρυναν να πάρει την άδεια, αλλά απογοητεύτηκε από κάποιες διαδικτυακές επικρίσεις που ακολούθησαν την εκτεταμένη κάλυψη της άδειάς της από τα μέσα ενημέρωσης. Το μωρό της αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

«Άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει ποτέ για μένα έμαθαν για μένα μόνο μέσω ρεπορτάζ που επικεντρώνονταν στην άδεια μητρότητας. Κάποιοι με επέκριναν διαδικτυακά, υπονοώντας ότι δεν έκανα τη δουλειά μου και ήμουν εκεί απλώς για να πάρω άδεια μητρότητας. Αυτό ήταν απογοητευτικό», είπε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα