Προσοχή: Αυτόν ψάχνουν για διάρρηξη και κλοπή κατοικίας - Δείτε φωτογραφία

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26-806021, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.