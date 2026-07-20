Τροχαίο στην Αμαργέτη: Θετικός σε αλκοτέστ 37χρονος – Στο αυτοκίνητο και ο 5χρονος γιος του

Πόρισμα για videogate: Δεν προκύπτουν ποινικά αδικήματα – «Αερολογίες και φαφλατισμοί» όσα ακούγονται στο βίντεο
Στόχος της παραγωγής και δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ποινικός Ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, ο οποίος παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμά του για τη γνωστή υπόθεση «videogate», τονίζοντας ότι από τη μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από τους εμπλεκόμενους Κύπριους «πρωταγωνιστές» του βίντεο.