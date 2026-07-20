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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύμα αντιδράσεων για βίντεο σε βάρος ΑμεΑ: Έρευνα και νομικά μέτρα ζητά ο ΔΗΣΥ

 20.07.2026 - 16:14
Κύμα αντιδράσεων για βίντεο σε βάρος ΑμεΑ: Έρευνα και νομικά μέτρα ζητά ο ΔΗΣΥ

Κύμα αντιδράσεων προκαλεί τις τελευταίες ώρες βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο καταγράφονται κατακριτέες και εξευτελιστικές συμπεριφορές σε βάρος ατόμου με αναπηρία.

Στο εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό, το άτομο με αναπηρία φαίνεται να υφίσταται συστηματικό εξευτελισμό, ενώ παράλληλα παρακινείται να προβεί σε ενέργειες που προσβάλλουν βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος μέσα από επίσημη ανακοίνωση του εκφράζει την απόλυτη αποστροφή και την απερίφραστη καταδίκη του για τις σοκαριστικές αυτές εικόνες.

Όπως τονίζει το κόμμα, τέτοιου είδους συμπεριφορές που πλήττουν στον πυρήνα τους τα δικαιώματα και την προσωπικότητα κάθε συνανθρώπου μας δεν έχουν την παραμικρή θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η αδήριτη ανάγκη για επιλογή μιας σταθερής στάσης μηδενικής ανοχής από όλους τους πολίτες και τους φορείς απέναντι σε τόσο ειδεχθή περιστατικά.

Κλείνοντας, ο ΔΗΣΥ απευθύνει σαφές αίτημα προς τις αρμόδιες Αρχές για την τάχιστη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ληφθούν άμεσα όλα τα δέοντα νομικά μέτρα που επιβάλλει η εξαιρετικά σοβαρή φύση του περιστατικού, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η κακοποίηση και ο εξευτελισμός των ατόμων με αναπηρία δεν θα μένουν ατιμώρητα.

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Στόχος της παραγωγής και δημιουργίας του βίντεο φαίνεται να είναι να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ποινικός Ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης, ο οποίος παρέδωσε στον Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμά του για τη γνωστή υπόθεση «videogate», τονίζοντας ότι από τη μέχρι σήμερα εξασφαλισθείσα μαρτυρία δεν προκύπτει παραβίαση του Ποινικού Κώδικα από τους εμπλεκόμενους Κύπριους «πρωταγωνιστές» του βίντεο.

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