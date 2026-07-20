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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Αποσύρονται άμεσα από την κυπριακή αγορά δημοφιλή καλλυντικά – Δείτε φωτογραφίες

 20.07.2026 - 19:09
Προσοχή: Αποσύρονται άμεσα από την κυπριακή αγορά δημοφιλή καλλυντικά – Δείτε φωτογραφίες

Καλλυντικά προϊόντα αποσύρθηκαν από την ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έλαβε ενημέρωση, μέσω του Business Alert Gateaway, σχετικά με την απόσυρση στην Ευρώπη των καλλυντικών προϊόντων, και οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες καλούν τους καταναλωτές που τυχόν έχουν στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα να διακόψουν τη χρήση τους ή σε περίπτωση που τα εντοπίσουν, να επικοινωνήσουν με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες τηλεφωνικώς στο 22608606, 22608682 και 22608689.

Τα καλλυντικά προϊόντα που αποσύρθηκαν έχουν ως ακολούθως:

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «TVLV, Dual-Ended Concealer & Foundation Stick»  Barcode: 78080405740 – Κίνα - Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι σύμφωνα με την επισήμανσή του περιέχει την ουσία octamethylcyclotetrasiloxa ne (cyclotetrasiloxane, D4), η οποία απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα.  Το προϊόν δεν είναι σύμφωνo με τις πρόνοιες του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Καλλυντικά (EC)  1223/2009.

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Smilekit, Teeth Whitening Pen»  Barcode: 15574335106 – Κίνα - Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (hydrogen peroxide), σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνo με τις πρόνοιες του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Καλλυντικά (EC)  1223/2009.

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Melao Isolation Sunscreen SPF 50+»  Barcode: HE472036sb260116125873859191074 – Κίνα- Το προϊόν έχει αποσυρθεί, καθώς o δείκτης προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία (SPF) είναι χαμηλότερος από αυτόν που αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.  Το προϊόν δεν είναι σύμφωνo με τις πρόνοιες του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Καλλυντικά (EC)  1223/2009.

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «Welsunde, Toothpaste »  Barcode: 71249795765 – Κίνα - Το προϊόν έχει αποσυρθεί, καθώς διαπιστώθηκε η παρουσία της ουσίας methylparaben, η οποία δεν αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών του προϊόντος. Επιπλέον, το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Πύλη Κοινοποίησης Καλλυντικών Προϊόντων (CPNP).  Το προϊόν δεν είναι σύμφωνo με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Καλλυντικά (EC)  1223/2009.

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «WELSUNDE, Toothpaste»  Barcode: 13654554454 – Κίνα - Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι βρέθηκε να περιέχει τις ουσίες salicylic acid, methylparaben και benzoic acid, οι οποίες δεν αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών του προϊόντος.   Επιπλέον, το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Πύλη Κοινοποίησης Καλλυντικών Προϊόντων (CPNP). Το προϊόν δεν είναι σύμφωνo με τις πρόνοιες του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Καλλυντικά (EC)  1223/2009.

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