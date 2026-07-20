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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Η συνδικαλιστική εμπειρία δεν αρκεί»: Στα χέρια εξειδικευμένων νομικών το μέλλον της ΟΕΛΜΕΚ

 20.07.2026 - 18:51
«Η συνδικαλιστική εμπειρία δεν αρκεί»: Στα χέρια εξειδικευμένων νομικών το μέλλον της ΟΕΛΜΕΚ

Σε διαδικασία ενίσχυσης των νομικών της δυνατοτήτων η ΟΕΛΜΕΚ, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Οργάνωσης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι η ΟΕΛΜΕΚ προσανατολίζεται στην ενίσχυση των νομικών της δυνατοτήτων, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ επιβεβαίωσε ότι η Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ αποφάσισε όπως προχωρήσει άμεσα στον εντοπισμό υποψήφιων νομικών συμβούλων, που να διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία, ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητες τις να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και  απαιτήσεις.

«Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης καθιστούν ολοένα και πιο σύνθετο το θεσμικό και νομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η ΟΕΛΜΕΚ. Ζητήματα που αφορούν το σύστημα διορισμών, τη μονιμοποίηση, την αξιολόγηση, τις εργασιακές σχέσεις, τα υπηρεσιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, καθώς και μια σειρά άλλων θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, απαιτούν πλέον εξειδικευμένη νομική γνώση και τεκμηρίωση», πρόσθεσε.

Σημείωσε, τέλος, ότι η προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών της ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη συνδικαλιστική εμπειρία και τη διαπραγματευτική διαδικασία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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