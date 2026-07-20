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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Στο περίμενε» η Αμμόχωστος για τα Πανεπιστήμια: Ζητά εξηγήσεις και χρονοδιαγράμματα από την Κυβέρνηση ο Καρούσος

 20.07.2026 - 19:33
«Στο περίμενε» η Αμμόχωστος για τα Πανεπιστήμια: Ζητά εξηγήσεις και χρονοδιαγράμματα από την Κυβέρνηση ο Καρούσος

Έντονη δυσαρέσκεια και σοβαρά ερωτήματα εκφράζει ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, για την παρατεταμένη κωλυσιεργία και τη σιγή ιχθύος που επικρατεί γύρω από την ίδρυση πανεπιστημιακών σχολών στην ελεύθερη επαρχία.

Σε μια παρέμβαση-καταπέλτη, ο κ. Καρούσος υπενθυμίζει τις επίσημες εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και τις διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών στη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες ο σχεδιασμός για την παρουσία πανεπιστημιακού ιδρύματος και στους δύο δήμους της περιοχής βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο Πρόεδρος του ΕΟΑ, ενάμιση χρόνο μετά τις μεγάλες υποσχέσεις, το έργο παραμένει «στον αέρα». Η τοπική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πλήρη απουσία ενημέρωσης, χωρίς κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα ή ουσιαστική ένδειξη υλοποίησης των δεσμεύσεων.

Όπως τονίζει ο κ. Καρούσος, η παρουσία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμμόχωστο δεν αποτελεί απλώς ένα ακαδημαϊκό αίτημα, αλλά πυλώνα ανάπτυξης που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσει φοιτητές και επιστήμονες, ενισχύοντας καθοριστικά την τοπική οικονομία και προσφέροντας πραγματικές προοπτικές στη νέα γενιά.

Καλώντας την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, θέτει αμείλικτα ερωτήματα για το αν ο σχεδιασμός παραμένει σε ισχύ ή αν οι εξαγγελίες εγκαταλείφθηκαν οριστικά. Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου διαμηνύει με αιχμηρό τρόπο ότι η επαρχία δεν συμβιβάζεται με άλλες υποσχέσεις αλλά απαιτεί πράξεις, υπογραμμίζοντας πως η αξιοπιστία της κυβέρνησης κρίνεται αποκλειστικά από τα έργα της και ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά όλα όσα δικαιούται η περιοχή.

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