BINTEO: Δραματική διάσωση οδηγού από φλεγόμενο αυτοκίνητο στις ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Ιουνίου στον αυτοκινητόδρομο SH 114 στην περιοχή του Σάουθλεϊκ του Τέξας, με πρωταγωνιστή τον δεκανέα Joshua Swisher του Αστυνομικού Τμήματος του Σάουθλεϊκ με τις δραμτικές εικόνες της διάσωσης όμως να βλέπουν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο αστυνομικός πραγματοποιούσε έλεγχο κυκλοφορίας στη δυτική κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου, ο Swisher ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων NETCOM για ένα όχημα που πλησίαζε και από το οποίο έβγαινε πυκνός καπνός. Ο αστυνομικός εντόπισε το αυτοκίνητο και καθοδήγησε τον οδηγό να σταματήσει με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου. Ωστόσο, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα από τη στάση του οχήματος, ξέσπασε φωτιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.

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Ο Swisher αντιλαμβανόμενος ότι ο οδηγός του οζήματος παρέμενε εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του δεν δίστασε ούτε για μια στιγμή και έτρεξε προς το φλεγόμενο όχημα, έσπασε το παράθυρο του οδηγού και κατάφερε να τον απεγκλωβίσει λίγα δευτερόλεπτα πριν οι φλόγες καταλάβουν ολοκληρωτικά το αυτοκίνητο. Χάρη στην άμεση αντίδρασή του, ο οδηγός σώθηκε χωρίς να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε τόσο από την κάμερα του περιπολικού όσο και από την κάμερα σώματος του αστυνομικού, αποτυπώνοντας την εξέλιξη των γεγονότων και την ταχύτητα με την οποία η κατάσταση μετατράπηκε σε απειλή για τη ζωή του οδηγού.

Τιμήθηκε για τον ηρωισμό του

Για την αποφασιστικότητα, το θάρρος και την αυτοθυσία που επέδειξε, ο δεκανέας Joshua Swisher τιμήθηκε με το Βραβείο Αξιόλογης Συμπεριφοράς (Meritorious Conduct Award) του Αστυνομικού Τμήματος του Σάουθλεϊκ, τη δεύτερη υψηλότερη τιμητική διάκριση του Σώματος. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε αστυνομικούς που επιδεικνύουν εξαιρετικό θάρρος, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα υπό συνθήκες σοβαρού κινδύνου.

Η αρχηγός της Αστυνομίας του Σάουθλεϊκ, Ashley Casey, εξήρε τις ενέργειες του Swisher, τονίζοντας πως το περιστατικό αποδεικνύει ότι ακόμη και ένας φαινομενικά συνηθισμένος έλεγχος κυκλοφορίας μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε μάχη για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.

Όπως ανέφερε, η πράξη του δεκανέα δεν αποτελεί μόνο παράδειγμα γενναιότητας, αλλά αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματισμού και αφοσίωσης που επιδεικνύουν καθημερινά οι αστυνομικοί του Σάουθλεϊκ στην προστασία της τοπικής κοινωνίας.