Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα

Σε ένα μοντέρνο και καλαίσθητο περιβάλλον, που συνδυάζει τη ζεστασιά του βουνού με τη σύγχρονη αισθητική, το νέο café bistro φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες που αναζητούν μια ποιοτική στάση στις εξορμήσεις τους στο Τρόοδος.

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του βρίσκεται ο specialty coffee, με προσεκτικά επιλεγμένα χαρμάνια και ροφήματα που παρασκευάζονται από έμπειρους baristas. Το μενού συμπληρώνεται από φρέσκα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και ελαφριές επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας, είτε πρόκειται για ένα πρωινό διάλειμμα είτε για ένα χαλαρό απογευματινό καφέ.

Οι εξωτερικοί χώροι, μέσα στο καταπράσινο τοπίο των Πλατρών, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης, ενώ η προσεγμένη αισθητική και η φιλόξενη ατμόσφαιρα κάνουν το LEAF Café Bistro έναν προορισμό που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

Είτε σχεδιάζετε μια μονοήμερη εκδρομή στο βουνό είτε βρίσκεστε ήδη στις Πλάτρες, το LEAF Café Bistro υπόσχεται να γίνει η νέα αγαπημένη σας στάση, προσφέροντας ποιοτικό καφέ, νόστιμες γεύσεις και μια εμπειρία που συνδυάζει την απόλαυση με τη μοναδική ομορφιά του ορεινού τοπίου.

(97 970767) Αρχ. Μακαρίου Γ' 9, Πλάτρες. Τετ-Παρ 9.00-17.00 & Σ-Κ 9.00-20.00.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus