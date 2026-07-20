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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυκλοφόρησε το «Νησί Μαρτυρικό»: Ένα τραγούδι-φόρος τιμής στην Κύπρο που δεν ξεχνά

 20.07.2026 - 08:52
Κυκλοφόρησε το «Νησί Μαρτυρικό»: Ένα τραγούδι-φόρος τιμής στην Κύπρο που δεν ξεχνά

To “Νησί Μαρτυρικό”, είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στην προσφυγιά, στον ξεριζωμό αλλά και στον πόθο της επιστροφής.  Μία δημιουργία για να θυμίζει σε όλους ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη άσβεστη και να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση και την πλήρη αποκατάσταση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γη των προγόνων μας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις Αρχές και Αξίες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα τραγούδι που ξυπνάει μνήμες από την Τουρκική Εισβολή του 1974, με το θάνατο χιλιάδων συμπατριωτών μας, τις καταστροφές που προκλήθηκαν, με τον ξεριζωμό χιλιάδων προσφύγων, την βεβήλωση των εκκλησιών και των ιστορικών μας μνημείων. Δεν ξεχνούμε τους αγνοουμένους  μας, που μέχρι και σήμερα αρκετών αγνοείται η τύχη τους, τους εγκλωβισμένους μας, αλλά και τις βαρβαρότητες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που διέπραξε ο τουρκικός στρατός κατά την διάρκεια και των δυο φάσεων της εισβολής, απέναντι σε άμαχο πληθυσμό, εγκλήματα που μέχρι και σήμερα παραμένουν ατιμώρητα.

Τίποτα δεν ξεχνιέται. 

Tο τραγούδι διατηρεί την ελπίδα για επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες, αφού η Σαλαμίνα που αναφέρεται στο τραγούδι, αποτελεί τον προμαχώνα και το σημείο αναφοράς των ιστορικών μας αγώνων αλλά και τις βαθιές ρίζες και τη γέφυρα, που μας συνδέουν με τον ευρύτερο Ελληνισμό.  

Τη μουσική υπογράφει ο Νικόλας Μαυρέσης, ενώ τους στίχους έγραψε ο Ανδρέας Νικολάου και το τραγούδι ερμηνεύει ο Χρήστος Ριαλάς. Η ηχογράφηση του τραγουδιού πραγματοποιήθηκε στο K- Studio στη Λεμεσό.

Ευχαριστούμε επίσης θερμά το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα ΄΄ Όνειρο Ζωής΄΄ για την ευγενή χορηγία.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, ένα label της The Hubsters, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την προώθηση του τραγουδιού.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ: https://orcd.co/yaqj0j7

Συντελεστές                                                                            

Μουσική: Νικόλας Μαυρέσης                                                           

Στίχοι: Ανδρέας Νικολάου                                                      

Τραγούδι: Χρήστος Ριαλάς                                                      

Παραγωγή /Ενορχήστρωση: Νικόλας Μαυρέσης                               

Κιθάρες /Μπάσο /Μπουζούκι: Κωνσταντίνος Κωνσταντή                  

Μίξη & Mastering: Κωνσταντίνος Κωνσταντή ( Κ- Studio, Λεμεσός)

Παραγωγή Βιντεοκλίπ Σκηνοθεσία: Γιώργος Βασιλείου- Giorgos Vasiliou Photography           

Graphic Disigner: Γιώτα Ζαχαροπούλου

Χορηγός: Φιλανθρωπικό Ίδρυμα  Όνειρο Ζωής’

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