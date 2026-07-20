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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την παράνομη επίσκεψη Γιλμάζ στα κατεχόμενα – «Σταθεροί στον στόχο της επανένωσης»

 20.07.2026 - 20:24
ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την παράνομη επίσκεψη Γιλμάζ στα κατεχόμενα – «Σταθεροί στον στόχο της επανένωσης»

Σε καταδίκη της παράνομης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής, προέβη το απόγευμα της Δευτέρας το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η εκ νέου παρουσία του Τούρκου Αντιπροέδρου στα κατεχόμενα υπογραμμίζει και ταυτόχρονα αποτελεί άλλη μια έκφραση παραδοχής ευθύνης, για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και τις παραβιάσεις, εδώ και 52 χρόνια, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, «παραβιάσεις, οι οποίες έχουν σταθερά και κατ’ επανάληψιν, καταδικαστεί από τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και από τη διεθνή κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον υπέρτατο στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, μέσα από μια βιώσιμη λύση που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ευημερία όλων των Κυπρίων», καταλήγει η ανακοίνωση.

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