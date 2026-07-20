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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Videogate: Το πόρισμα απαλλαγής, οι νομικές ενστάσεις και το πολιτικό παρασκήνιο

 20.07.2026 - 19:56
Videogate: Το πόρισμα απαλλαγής, οι νομικές ενστάσεις και το πολιτικό παρασκήνιο

Στο επίκεντρο έντονων πολιτικών και νομικών αναταράξεων βρίσκεται το πόρισμα για την υπόθεση Videogate, καθώς η ουσιαστική απαλλαγή των πρωταγωνιστών από ποινικές ευθύνες πυροδότησε κύμα αμφισβήτησης και σκληρής κριτικής.

Την αντίθεση του εξέφρασε ανοιχτά ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, ο οποίος σε ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Ελένης Μιχαήλ έκανε λόγο για πλήρη απορρίψη του επίμαχου βίντεο. Όπως επισήμανε, μπορεί το πόρισμα να μην καταλογίζει ποινικά αδικήματα, ωστόσο η πολιτική σκιά παραμένει βαριά πάνω από την Κυβέρνηση. Ο κ. Αγγελίδης υπογράμμισε ότι τα όσα είδε και άκουσε η κοινή γνώμη έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα τελικά συμπεράσματα, ζητώντας παράλληλα να δοθεί στη δημοσιότητα το αμοντάριστο υλικό των 26 ωρών ώστε να εξηγηθεί επαρκώς η απόκλιση αυτή. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα τόσο για την επιλογή της 20ής Ιουλίου ως ημερομηνίας ανακοίνωσης όσο και για τη σκοπιμότητα της εξάμηνης παράτασης στον Αντρέα Πασχαλίδη, εφόσον δεν εντοπίστηκε κάτι μεμπτό.

Στο πολιτικό πεδίο, το ΑΚΕΛ και το κίνημα Άλμα αντέδρασαν σε οξύ τόνο. Στην ανακοίνωση του, το ΑΚΕΛ τόνισε πως η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος παραμένουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι θεσμικά, καταγγέλλοντας ότι η δημόσια εξουσία και τα φαινόμενα διαφθοράς αλληλοκαλύπτονται. Για λόγους ουσιαστικής διαφάνειας, η ελάσσονα αντιπολίτευση αξιώνει την πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης για τη διαχείριση της υπόθεσης.

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