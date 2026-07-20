Πώς μπορείτε να βοηθήσετε: Παγκύπρια συλλογή σχολικών ειδών στα ταχυδρομικά γραφεία

Σκοπός της εκστρατείας είναι να έχουν όλα τα παιδιά τα απαραίτητα είδη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρεται σε ανακοίνωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Προστίθεται ότι η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και στο Ταχυδρομικό Γραφείο Παραλιμνίου από τον Ιούλιο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, με στόχο τη συλλογή βασικών αγαθών για τη σχολική χρονιά.

Όλα τα αγαθά που θα συλλεγούν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα παραδοθούν στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για διαμοιρασμό σε όσα παιδιά τα έχουν ανάγκη.

Το υλικό προβολής και περισσότερες λεπτομέρειες για την εκστρατεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα κατά τόπους ταχυδρομικά γραφεία, καταλήγει η ανακοίνωση.