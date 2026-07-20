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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

 20.07.2026 - 08:59
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Στην κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών έκστασι, κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης, καθώς και στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 29 και 31 ετών, προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών - ΥΚΑΝ, μετά από επιχείρηση που διενήργησαν μέλη της Υπηρεσίας, χθες στην επαρχία Λευκωσίας.

Λίγο μετά τιη 1.00 χθες το μεσημέρι, μέλη της ΥΚΑΝ επιχείρησαν να ανακόψουν για έλεγχο, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 29χρονος, στον δρόμο Αλάμπρας-Μοσφιλωτής, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας. Ο 29χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητό του σε δύο υπηρεσιακά οχήματα και συνέχισε την πορεία του, με τα μέλη της Αστυνομίας να τον εντοπίζουν στην περιοχή Μαρκί, όπου ο 29χρονος επιβιβάστηκε σε άλλο όχημα, με οδηγό 31χρονο.

Οι 29χρονος και 31χρονος προσπάθησαν να διαφύγουν του ελέγχου, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με το αυτοκίνητο τους σε υπηρεσιακό όχημα και να ανακοπούν στο σημείο. Κατά την ανακοπή τους, ο 29χρονος επιτέθηκε εναντίον των μελών της Αστυνομίας, που προχώρησαν στη σύλληψη του, ενώ μετά τον εντοπισμό μαχαιριού στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 31χρονος, αυτός επίσης συνελήφθη.

Ακολούθησαν έρευνες στην περιοχή, όπου σύμφωνα με την υπό διερεύνηση πληροφορία, οι 29χρονος και 31χρονος απέκρυπταν ναρκωτικά, με τα μέλη της ΥΚΑΝ να εντοπίζουν σε ανοιχτό χωράφι, καθώς και σε δεύτερο σημείο, στην περιοχή Αλάμπρας τις ακόλουθες ποσότητες ναρκωτικών:

- 170 χάπια ναρκωτικών, γνωστά ως έκστασι, συνολικού μεικτού βάρους 85 γραμμαρίων

- Ποσότητα άσπρης σκόνης όμοιας με κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 40 γραμμαρίων

- Ποσότητα άσπρης κρυσταλλικής ουσίας, όμοιας με μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους 400 γραμμαρίων, καθώς και

- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, με ίχνη άσπρης σκόνης κοκαΐνης

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σε κατοικία στην περιοχή, όπου σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία διαμένουν οι 29χρονος και 31χρονος. Στην κατοικία εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για εξετάσεις, χρηματικό ποσό 4,150 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου tablet, καθώς και δύο drones.

Εναντίον του 29χρονου και του 31χρονου εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τροχαίων αδικημάτων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

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