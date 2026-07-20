Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάλληλος που εργάζεται στο κτίριο διαπίστωσε το πρωί ίχνη από πυροβολισμούς και ενημέρωσε την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στη σκηνή για εξετάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο επί της οδού Προφήτη Ηλία, όπου στεγάζονται γραφεία διαφόρων εταιρειών.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην αλουμινένια είσοδο του κτιρίου, καθώς και σε εσωτερικό τοίχο.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.