Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

 20.07.2026 - 10:47
Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στη Λεμεσό, έπειτα από τον εντοπισμό πυροβολισμών σε κτίριο στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάλληλος που εργάζεται στο κτίριο διαπίστωσε το πρωί ίχνη από πυροβολισμούς και ενημέρωσε την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στη σκηνή για εξετάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο επί της οδού Προφήτη Ηλία, όπου στεγάζονται γραφεία διαφόρων εταιρειών.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην αλουμινένια είσοδο του κτιρίου, καθώς και σε εσωτερικό τοίχο.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα
Φωτιά στις Κεντρικές: Ταυτόχρονα σε πέντε κελιά και στον διάδρομο της πτέρυγας - Όλα τα νεότερα
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Πάτσαλού: Έφυγε νωρίς - Η παράκληση της οικογένειας στην κηδεία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Toyota και Lexus ενισχύουν την κυριαρχία τους στα εξηλεκτρισμένα μοντέλα

 20.07.2026 - 10:29
Επόμενο άρθρο

Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή μετά από φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και συνήγορο υπεράσπισης

 20.07.2026 - 11:04
ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

ΠτΔ: «Δύσκολη η σημερινή μέρα - Στόχος η επανέναρξη συνομιλιών» - Όσα δήλωσε για κάθοδο Γκουτέρες

  •  20.07.2026 - 10:17
Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

Συναγερμός στη Λεμεσό: Πυροβολισμοί κατά κτιρίου στη Γερμασόγεια

  •  20.07.2026 - 10:47
52 χρόνια σιωπής: Τρία εμβληματικά σημεία της Λευκωσίας που πάγωσαν για πάντα το πρωινό της εισβολής

52 χρόνια σιωπής: Τρία εμβληματικά σημεία της Λευκωσίας που πάγωσαν για πάντα το πρωινό της εισβολής

  •  20.07.2026 - 06:21
Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

Καλοκαιρινή «σκούπα» του Φορολογικού: Στο επίκεντρο οι επιχειρήσεις των παραλιών

  •  20.07.2026 - 10:04
Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

Πας διακοπές στην Πάφο; 12 παραθαλάσσια μαγαζιά που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι

  •  20.07.2026 - 08:34
Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα

Αυτή είναι η νέα γευστική πρόταση στις δροσερές Πλάτρες – Μια εξόρμηση στο βουνό που τα έχει όλα

  •  20.07.2026 - 08:46
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν με περιπολικά στην προσπάθεια διαφυγής – Δύο συλλήψεις και μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

  •  20.07.2026 - 08:59
Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

  •  20.07.2026 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα