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Toyota και Lexus ενισχύουν την κυριαρχία τους στα εξηλεκτρισμένα μοντέλα

 20.07.2026 - 10:29
Toyota και Lexus ενισχύουν την κυριαρχία τους στα εξηλεκτρισμένα μοντέλα

Η Toyota Motor Europe (TME) συνέχισε με ιδιαίτερα δυναμικό ρυθμό την πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της. Παρά το γεγονός ότι η συνολική αγορά παρέμεινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, η εταιρεία πούλησε συνολικά 633.617 οχήματα στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 7,0%.

Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι η συνεχής ενίσχυση των εξηλεκτρισμένων μοντέλων. Οι συνολικές πωλήσεις υβριδικών, plug-in hybrid και ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, φτάνοντας τις 549.332 μονάδες. Έτσι, τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 87% των συνολικών πωλήσεων της Toyota Motor Europe, ποσοστό-ρεκόρ για την εταιρεία και αυξημένο κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV), των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 113%. Πλέον, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιστοιχούν στο 11% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας στην Ευρώπη, με τη ζήτηση να ενισχύεται σημαντικά για τα Toyota bZ4X, Toyota C-HR+, Urban Cruiser και το νέο bZ4X Touring.

Θετική ήταν και η εικόνα της Toyota Professional, η οποία πούλησε 76.788 επαγγελματικά οχήματα των οικογενειών Hilux και Proace, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 6,1%. Παράλληλα, οι ηλεκτρικές εκδόσεις των Proace και Proace City σημείωσαν αύξηση πωλήσεων κατά 37% και 47% αντίστοιχα, ενώ η προσθήκη του νέου Proace Max BEV και του Hilux BEV διεύρυνε σημαντικά τη γκάμα των επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η Lexus, η οποία διέθεσε 41.154 οχήματα στην Ευρώπη. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το 96% των πωλήσεων της πολυτελούς μάρκας αφορά πλέον εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Το νέο LBX Hybrid αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις με 13.236 μονάδες, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό RZ κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 43% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων της Toyota Motor Europe, Till Conrad, τόνισε ότι η αυξημένη ζήτηση σε υβριδικά, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα επιβεβαιώνει ότι η μείωση των εκπομπών CO₂ μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν η τεχνολογία είναι προσιτή, πρακτική και ελκυστική για το ευρύ κοινό.

Η μετάβαση στη νέα εποχή της κινητικότητας συνεχίζεται με την Toyota και τη Lexus να προσφέρουν μια ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων τεχνολογιών. Μπορείτε να ανακαλύψετε περισσότερα για τα διαθέσιμα μοντέλα και τις λύσεις εξηλεκτρισμού μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες μας:

Toyota Electrification: https://www.toyota.com.cy/electrification

Lexus Electrified: https://www.lexus.com.cy/electrified

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