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Η IPH αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή του ελαιόλαδου Άλτις στην Κύπρο

 20.07.2026 - 15:50
Η IPH αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή του ελαιόλαδου Άλτις στην Κύπρο

Νέα συμφωνία συνεργασίας με τη Μινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων Ελλάδας.

Η IPH Iakovos Photiades Group of Companies ανακοινώνει την έναρξη της αποκλειστικής διανομής του ελαιόλαδου Άλτις στην κυπριακή αγορά, στο πλαίσιο νέας συμφωνίας συνεργασίας με τη Μινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων Ελλάδας. 

To Άλτις αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands ελαιόλαδου στην Ελλάδα, με πολυετή παρουσία στην αγορά και ισχυρή σύνδεση με τη μεσογειακή διατροφική παράδοση. Η διαχρονική του πορεία βασίζεται στη σταθερή ποιότητα, την προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και τη χαρακτηριστική του γεύση που το έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες μάρκες ελαιόλαδου στην Ελλάδα.

Η νέα συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη μακρόχρονη σχέση μεταξύ της IPH Iakovos Photiades Group of Companies και της Μινέρβα Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων Ελλάδας, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο ελληνικών προϊόντων που εκπροσωπεί η εταιρεία στην Κύπρο. Σε αυτό περιλαμβάνονται ήδη η φέτα & μαργαρίνη «Χωριό», οι μαργαρίνες «Φαστ», τα τοματικά προϊόντα «Pelargos» και οι σάλτσες «Brava».

Η ανάληψη της αποκλειστικής διανομής του Άλτις ενισχύει τη θέση της IPH ως προτιμώμενου συνεργάτη για την εισαγωγή αυθεντικών ελληνικών brands τροφίμων στην κυπριακή αγορά, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στον τομέα της διανομής.

Το ελαιόλαδο Άλτις είναι ήδη διαθέσιμο σε μεγάλες υπεραγορές και επιλεγμένα σημεία λιανικής σε ολόκληρη την Κύπρο.

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