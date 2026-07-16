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Porsche Advanced Package: Η απόλυτη αναβάθμιση για το Macan Electric

 16.07.2026 - 14:09
Porsche Advanced Package: Η απόλυτη αναβάθμιση για το Macan Electric

Η Porsche Cyprus ανακοινώνει τη διάθεση του νέου Macan Advanced Package, το οποίο προσφέρει έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο συνδυασμό πολυτέλειας, άνεσης και προηγμένης τεχνολογίας. Σχεδιασμένο για να αναβαθμίζει κάθε διαδρομή, το πακέτο συγκεντρώνει σε μία ολοκληρωμένη πρόταση μερικά από τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά του Macan.

Το Macan Advanced Package περιλαμβάνει ελεύθερη επιλογή εξωτερικού χρώματος από τις κατηγορίες Shades και Contrasts, επιτρέποντας στους πελάτες να εξατομικεύσουν το όχημά τους σύμφωνα με το προσωπικό τους στυλ. Στο εσωτερικό, το Black Leather Interior Package δημιουργεί μία εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, ενώ τα ηλεκτρικά Comfort καθίσματα 14 κατευθύνσεων για τον οδηγό και τον συνοδηγό προσφέρουν κορυφαία άνεση και δυνατότητες εξατομίκευσης.

Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και στα μεγάλα ταξίδια, το πακέτο περιλαμβάνει επίσης πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία πλημμυρίζει την καμπίνα με φυσικό φως και ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας.

Η προηγμένη τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του πακέτου, με τους προβολείς Matrix LED να προσφέρουν κορυφαία ορατότητα και έξυπνο φωτισμό. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί καθρέφτες με αυτόματη λειτουργία αντιθαμβωτικής προστασίας αυξάνουν την άνεση μειώνοντας τις αντανακλάσεις, ενώ το Power Steering Plus εξασφαλίζει ακόμη πιο εύκολους χειρισμούς στις χαμηλές ταχύτητες, χωρίς να επηρεάζει την ακρίβεια και τη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος.

Η οδηγική εμπειρία αναβαθμίζεται περαιτέρω χάρη στην Adaptive Air Suspension με αυτόματη διατήρηση ύψους και ρύθμιση ύψους, σε συνδυασμό με το Porsche Active Suspension Management (PASM), προσφέροντας ιδανική ισορροπία μεταξύ άνεσης, σταθερότητας και δυναμικής απόδοσης σε κάθε διαδρομή.

Το πακέτο ολοκληρώνεται με το BOSE® Surround Sound System, το οποίο προσφέρει μία πλούσια και καθηλωτική εμπειρία ήχου, αναβαθμίζοντας κάθε ταξίδι.

Το νέο Advanced Package είναι πλέον διαθέσιμο και προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση με το Macan Electric και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Porsche να συνδυάζει την καθημερινή πρακτικότητα με την κορυφαία ποιότητα κατασκευής αναβαθμίζοντας κάθε πτυχή της οδηγικής εμπειρίας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε ένα test drive, επικοινωνήστε με την ομάδα της Porsche Cyprus.

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό.

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