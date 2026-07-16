Στο κελί οι δυο ύποπτοι για την αγρία συμπλοκή στην Ξυλοφάγου - Καταζητούνται ακόμη πέντε πρόσωπα

Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη Ιουλίου – Αναμένονται ανακοινώσεις
Την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
Σημειώνεται πως «το βράδυ της 15ης Ιουλίου μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τους 26χρονο και 24χρονο, στη Λάρνακα και προχώρησαν στη σύλληψη τους, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων».
Για την υπόθεση συμπλοκής έχουν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα, ενώ εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα πέντε πρόσωπα.
Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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