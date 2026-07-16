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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί οι δυο ύποπτοι για την αγρία συμπλοκή στην Ξυλοφάγου - Καταζητούνται ακόμη πέντε πρόσωπα

 16.07.2026 - 14:04
Στο κελί οι δυο ύποπτοι για την αγρία συμπλοκή στην Ξυλοφάγου - Καταζητούνται ακόμη πέντε πρόσωπα

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου οδηγήθηκαν σήμερα δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 24 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συμπλοκής που σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Ιουλίου στην Ξυλοφάγου. Το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής τους, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με ακόμη πέντε πρόσωπα να καταζητούνται.

Σημειώνεται πως «το βράδυ της 15ης Ιουλίου μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τους 26χρονο και 24χρονο, στη Λάρνακα και προχώρησαν στη σύλληψη τους, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων».

Για την υπόθεση συμπλοκής έχουν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα, ενώ εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα πέντε πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

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