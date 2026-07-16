Στο κελί οι δυο ύποπτοι για την αγρία συμπλοκή στην Ξυλοφάγου - Καταζητούνται ακόμη πέντε πρόσωπα

Σημειώνεται πως «το βράδυ της 15ης Ιουλίου μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τους 26χρονο και 24χρονο, στη Λάρνακα και προχώρησαν στη σύλληψη τους, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων».

Για την υπόθεση συμπλοκής έχουν συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα, ενώ εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα πέντε πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ