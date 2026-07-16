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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δραματικές στιγμές με τη φωτιά σε δύο διαμερίσματα στον Πρωταρά - Γείτονας βοήθησε ενοίκους να βγουν έγκαιρα, διασώθηκε σκυλάκι

 16.07.2026 - 08:54
Δραματικές στιγμές με τη φωτιά σε δύο διαμερίσματα στον Πρωταρά - Γείτονας βοήθησε ενοίκους να βγουν έγκαιρα, διασώθηκε σκυλάκι

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 15ης Ιουλίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 16ης Ιουλίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 28 κλήσεις για βοήθεια (11 πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και 1 ψευδής κλήση).

Στις 14:30 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε δύο διαμερίσματα, στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο διώροφου συγκροτήματος στον Πρωταρά, στην επαρχία Αμμοχώστου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη βεράντα του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και επεκτάθηκε σε διαμέρισμα του ισογείου. Οι ένοικοι του φλεγόμενου διαμερίσματος βρίσκονταν εντός αυτού κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και εξήλθαν με τη βοήθεια γείτονα σε ανοικτό χώρο, αφού ο ίδιος εισήλθε στο διαμέρισμα από την κύρια είσοδο και τους βοήθησε να εξέλθουν.

Οι ένοικοι εξετάστηκαν επί τόπου από το πλήρωμα ασθενοφόρου που αφίχθηκε στη σκηνή. Ένοικος γειτονικού διαμερίσματος, ο οποίος είναι παραπληγικός, βοηθήθηκε από μέλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, καθώς και από μέλος της Αστυνομίας, να εκκενώσει το κτήριο πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, μία τηλεσκοπική υδραυλική πλατφόρμα, καθώς και όχημα μεταφοράς αναπνευστικών συσκευών.

Παράλληλα με τις εργασίες κατάσβεσης, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν έρευνα για τυχόν παγιδευμένα άτομα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε σκυλάκι στο φλεγόμενο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, το οποίο διασώθηκε. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και το διαμέρισμα του ισογείου, ενώ επηρεάστηκε και το μπαλκόνι γειτονικού διαμερίσματος. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

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