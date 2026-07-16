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ΥΓΕΙΑ

Σαλμονέλα: Το πιο σύνηθες λάθος που μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη

 16.07.2026 - 08:50
Σαλμονέλα: Το πιο σύνηθες λάθος που μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη

Οδηγίες για τη σωστή συντήρηση του νωπού κρέατος και ιδιαίτερα του κοτόπουλου έδωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή τη συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία.

Όπως επισήμανε, το νωπό κρέας και ειδικότερα το κοτόπουλο πρέπει είτε να μαγειρεύονται άμεσα είτε να τοποθετούνται απευθείας στην κατάψυξη.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, λανθασμένη την πρακτική της διατήρησης του κοτόπουλου για αρκετές ημέρες στο ψυγείο και της μεταγενέστερης τοποθέτησής του στην κατάψυξη, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης μικροοργανισμών.

Αναφερόμενος στη γαστρεντερίτιδα που προκαλεί η σαλμονέλα, εξήγησε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται ειδική θεραπεία ή χορήγηση αντιβίωσης. Βασικό στοιχείο της αντιμετώπισης είναι η σωστή ενυδάτωση, καθώς η διάρροια και ο πυρετός μπορούν να οδηγήσουν σε αφυδάτωση.

Σε ό,τι αφορά τη συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤ News , ότι η κατάσταση βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης. Αρκετοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Λαμίας έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η επιδημιολογική διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές συμπέρασμα για την ακριβή αιτία της διασποράς πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα υπάρξει ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποκλείεται να καταγραφούν ορισμένα ακόμη κρούσματα τις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης της σαλμονέλας μπορεί να φτάσει έως και τις επτά ημέρες.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία, καθώς δεν σημαίνει ότι κάθε νέο περιστατικό γαστρεντερίτιδας στην περιοχή συνδέεται απαραίτητα με τη συγκεκριμένη συρροή. Όπως εξήγησε, κατά τους θερινούς μήνες καταγράφονται συχνά και άλλες γαστρεντερίτιδες ή τροφικές δηλητηριάσεις με παρόμοια συμπτώματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναλυτική διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της διασποράς, ο κ. Βασιλακόπουλος συνέστησε στους κατοίκους της Λαμίας να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Πηγή: lifo.gr

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