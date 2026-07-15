7 τρόφιμα που χαλάνε εύκολα και στο ψυγείο – Έξυπνα tips για να μην τα πετάξετε

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το ψυγείο… δουλεύει υπερωρίες. Ωστόσο, ακόμη και τότε, ορισμένα τρόφιμα αλλοιώνονται πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύουμε, ιδιαίτερα αν δεν αποθηκευτούν σωστά ή μείνουν αρκετή ώρα εκτός ψύξης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σωστή συντήρηση είναι εξίσου σημαντική με τη χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να περιορίζεται η αλλοίωση και να διατηρούνται τα τρόφιμα ασφαλή για κατανάλωση.

Δείτε ποια είναι τα επτά τρόφιμα που χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή και τα έξυπνα tips που θα σας βοηθήσουν να τα διατηρήσετε φρέσκα για περισσότερο.

1. Φράουλες και άλλα μούρα

Η λεπτή φλούδα και η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό τα κάνουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στη μούχλα.

Έξυπνο tip: Μην τα πλένετε μόλις τα αγοράσετε. Φυλάξτε τα στεγνά σε ρηχό δοχείο με χαρτί κουζίνας και πλύνετέ τα λίγο πριν τα καταναλώσετε.

2. Πράσινες σαλάτες

Η υπερβολική υγρασία είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» τους και οδηγεί γρήγορα στο μαράζωμα.

Έξυπνο tip: Στεγνώστε καλά τα φύλλα μετά το πλύσιμο και φυλάξτε τα σε δοχείο με απορροφητικό χαρτί, το οποίο καλό είναι να αλλάζετε όταν υγραίνεται.

3. Φρέσκα μυρωδικά

Ο μαϊντανός, ο άνηθος και ο κόλιανδρος χάνουν εύκολα τη φρεσκάδα τους.

Έξυπνο tip: Κόψτε ελαφρώς τα κοτσάνια, βάλτε τα σε ένα ποτήρι με λίγο νερό και καλύψτε τα χαλαρά με μια σακούλα τροφίμων πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.

4. Μανιτάρια

Η υγρασία τα κάνει να μαλακώνουν και να αλλοιώνονται πολύ γρήγορα.

Έξυπνο tip: Αποθηκεύστε τα σε χάρτινη σακούλα και όχι στο πλαστικό κουτί της αγοράς, ώστε να απομακρύνεται η περίσσεια υγρασίας.

5. Γάλα

Οι συνεχείς μεταβολές της θερμοκρασίας μειώνουν τη διάρκεια ζωής του.

Έξυπνο tip: Τοποθετήστε το στα πίσω ράφια του ψυγείου και όχι στην πόρτα, όπου η θερμοκρασία αλλάζει κάθε φορά που ανοίγει.

6. Μαγειρεμένο ρύζι

Αν παραμείνει αρκετή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου, μπορεί να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί που αυξάνουν τον κίνδυνο τροφιμογενών νοσημάτων.

Έξυπνο tip: Μοιράστε το σε μικρές μερίδες, αφήστε το να κρυώσει ελαφρώς και βάλτε το στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από το μαγείρεμα.

7. Ζυμαρικά

Η υγρασία και η παραμονή τους εκτός ψυγείου ευνοούν την αλλοίωσή τους.

Έξυπνο tip: Φυλάξτε τα σε καθαρό αεροστεγές δοχείο και καταναλώστε τα μέσα σε 3-4 ημέρες.

6 συνήθειες παρατείνουν τη φρεσκάδα των τροφίμων

Διατηρείτε το ψυγείο στους 4°C ή χαμηλότερα.

Μην υπερφορτώνετε τα ράφια, ώστε να κυκλοφορεί ο ψυχρός αέρας.

Βάζετε τα μαγειρεμένα τρόφιμα στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από την παρασκευή τους.

Φυλάσσετε τα τρόφιμα σε καθαρά, καλά κλεισμένα δοχεία.

Τοποθετείτε μπροστά όσα πρέπει να καταναλωθούν πρώτα.

Καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο και απομακρύνετε αμέσως τρόφιμα που έχουν αλλοιωθεί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σωστή θερμοκρασία του ψυγείου, η έγκαιρη ψύξη των τροφίμων και η κατάλληλη αποθήκευση μπορούν να περιορίσουν τόσο τη σπατάλη τροφίμων όσο και τον κίνδυνο ανάπτυξης επιβλαβών μικροοργανισμών. Έτσι, με μερικές απλές συνήθειες, τα

τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο και παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση.

Πηγή: ygeiamou.gr