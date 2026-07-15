Κομισιόν: Τον Σεπτέμβριο επίσημα η ετήσια έκθεση Σέγκεν για Κύπρο στο Συμβούλιο της ΕΕ

«Η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν θα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου τόσο για τη χώρα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της», σημείωσε ο Λάμερτ, επιβεβαιώνοντας πως χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Έκθεση Σένγκεν για το 2025, αφού έλαβε τη θετική γνώμη των κρατών μελών στην Επιτροπή Σένγκεν στις 26 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, «η έκθεση βασίζεται στη δραστηριότητα παρακολούθησης Σένγκεν που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και καταλήγει σε θετική αξιολόγηση του επιπέδου τεχνικής ετοιμότητας της Κύπρου».

Όπως συμπλήρωσε, «η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την Κύπρο στις προσπάθειές της να ανταποκριθεί στις αναγκαίες απαιτήσεις και πρότυπα. Η έκθεση που υιοθετήσαμε χθες θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο», ανέφερε. Η έκθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ, αλλά η επίσημη παρουσίασή της στο Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε.

«Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις για το πότε και με ποιον τρόπο η Κύπρος θα ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν ανήκουν στο Συμβούλιο, ωστόσο η θέση της Επιτροπής είναι ξεκάθαρη. Η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν θα ενισχύσει το κοινό πλαίσιο κοινών κανόνων, προτύπων και ευθυνών που διέπουν τη συνεργασία στο πλαίσιο του Σένγκεν», κετέληξε στη δήλωσή του ο Λάμερτ.

Σύμφωνα, πάντως, με ευρωπαϊκή πηγή που μίλησε στο ΚΥΠΕ, η συγκεκριμένη έκθεση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την τελική έκθεση για την πορεία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, καθώς υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που θα πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας αξιολόγησης.