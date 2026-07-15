Ζήτησε αποφασιστικές κινήσεις και προσήλωση στις αρχές μιας ευρωπαϊκής λύσης ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Σε ομιλία του την Τετάρτη στην Ειδική Έκτακτη Συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής για τις μαύρες επετείους της τουρκικής εισβολής και των γεγονότων του 1974, ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την παρούσα συγκυρία «ιδιαίτερα κρίσιμη», σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στο τέλος του έτους δημιουργεί ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο, το οποίο, όπως ανέφερε, πρέπει να αξιοποιηθεί για την επίτευξη προόδου στο Κυπριακό.

Παράλληλα, έκανε λόγο για θετική εξέλιξη του διορισμού του Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη για ουσιαστικότερη και ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ προειδοποίησε ότι απαιτείται ρεαλιστική προσέγγιση, καθώς, όπως είπε, η Τουρκία εξακολουθεί να προβάλλει τη θέση περί λύσης δύο κρατών και κυριαρχικής ισότητας, ενώ την ίδια στιγμή διατυπώνονται προσεγγίσεις για μια εξαιρετικά χαλαρή ομοσπονδία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, προσεγγίζει χαρακτηριστικά συνομοσπονδίας.

Εξέφρασε την ανησυχία ότι η αυξημένη κινητικότητα στο Κυπριακό ενδέχεται να οδηγήσει σε πιέσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία για αποδοχή μιας διευθέτησης που δεν θα συνάδει ούτε με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ούτε με τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Μιχαηλίδης επανέλαβε ότι η επιδιωκόμενη λύση θα πρέπει να διασφαλίζει «μια κανονική, κυρίαρχη, λειτουργική και πραγματικά ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία», χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα τρίτων χωρών.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου ευρωπαϊκού ή άλλου διεθνούς μηχανισμού εφαρμογής της συμφωνίας, με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα όλων των πολιτών.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε ότι οποιαδήποτε πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις ή ενδεχόμενα ανταλλάγματα προς την Άγκυρα θα πρέπει να συνδεθούν με σαφή, συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα της Τουρκίας στο Κυπριακό.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως η ευθύνη για τη συνεχιζόμενη κατοχή βαραίνει την Τουρκία και ότι κανένας ηγέτης δεν κρατά μόνος του το κλειδί της λύσης, ο εκλεγμένος Πρόεδρος της χώρας έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τον συντονισμό των προσπαθειών και την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας αποτροπής της οριστικής παγίωσης της διχοτόμησης.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναγνώρισε τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να κινηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «στις δύσκολες στιγμές κρίνεται η ηγεσία».

«Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, τα τετελεσμένα εδραιώνονται και ο χρόνος εξαντλείται», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το σημερινό παράθυρο ευκαιρίας ενδέχεται να αποτελεί το τελευταίο για ουσιαστική κινητικότητα προς επίλυση του Κυπριακού.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι σε περίπτωση νέας αποτυχίας, υπάρχει ο κίνδυνος η ιστορία να καταγράψει πως κατά τη συγκεκριμένη περίοδο παγιώθηκε οριστικά η de facto διχοτόμηση της Κύπρου.

Ο κ. Μιχαηλίδης διαβεβαίωσε ότι το ΑΛΜΑ θα στηρίξει κάθε σοβαρή και ειλικρινή προσπάθεια για υπέρβαση του αδιεξόδου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει αυστηρός κριτής ως προς το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αρχές του κράτους δικαίου και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογράμμισε ακόμη ότι, εάν χαθεί και η παρούσα ευκαιρία, ενδέχεται να μην υπάρξει ανάλογη πολιτική επένδυση από τον επόμενο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τον χρόνο να λειτουργεί πλέον υπέρ της παγίωσης της διαίρεσης και όχι της επανένωσης της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ