Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕπίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία: Νεκρός ο Ινδός υπήκοος που αγνοείτο
ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία: Νεκρός ο Ινδός υπήκοος που αγνοείτο

 15.07.2026 - 11:28
Επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία: Νεκρός ο Ινδός υπήκοος που αγνοείτο

Ένας Ινδός υπήκοος, που αγνοείτο ύστερα από επίθεση στο εμπορικό πλοίο GFS Galaxy ανοιχτά των ακτών του Ομάν, είναι νεκρός, δήλωσε σήμερα ο πεθερός του.

Ο 30χρονος Χεράμπ Καρμαρκάρ ήταν μηχανικός στο υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθηκε επίθεση ανοιχτά των ακτών του Ομάν την Κυριακή.

Το πλοίο, με 11 Ινδούς μεταξύ του 24μελούς πληρώματός του, επλήγη από "αγνώστου ταυτότητας βλήμα", είχαν ανακοινώσει οι κυπριακές αρχές.

Το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε το πλοίο αφού αυτό αποπειράθηκε να διέλθει μέσω μιας μη εγκεκριμένης διαδρομής παρά τις προειδοποιήσεις να διορθώσει την πορεία του.

Ο πεθερός του Καρμαρκάρ, ο Βιβέκ Ταντόν, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο τον ενημέρωσε για τον θάνατο του γαμπρού του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε σημερινό αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Καρμαρκάρ είναι ο δεύτερος Ινδός ναυτικός που χάνει τη ζωή του στην περιοχή σε διάστημα τριών ημερών.

Ένας άλλος Ινδός ναυτικός σκοτώθηκε χθες, Τρίτη, αφού δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση ενώ διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Νέο Δελχί προέβη σε έντονη διαμαρτυρία προς το Ιράν, αφού κάλεσε τον αναπληρωτή πρεσβευτή του όσον αφορά τον θάνατο του Ινδού ναυτικού την Τρίτη.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ αφού αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες με την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία εκτός από αυτά του Ιράν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: «Τριχωτό» κρουασάν από την Ταϊλάνδη: Η viral λιχουδιά που έκανε τα social media να παραμιλούν
Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά
Εορτολόγιο: Τα ξεχωριστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου
Έτσι τον έπιασαν στο Δικαστήριο Λεμεσού με 13 φυσίγγια - Έγινε έρευνα στην οικία του
Καύσιμα στην Κύπρο: «Φωτιά» οι διαφορές στις τιμές – Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη - Δείτε τα πρατήρια Παγκύπρια
«Σπάνε» τη ζέστη του καλοκαιριού οι βροχές - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποιος είναι ο ιός κοξάκι που εμφανίζεται καλοκαίρι και φθινόπωρο – Τι να προσέχουν οι γονείς

 15.07.2026 - 11:16
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Αυτoύς ψάχνει η Αστυνομία για την συμπλοκή στη Ξυλοφάγου - Δείτε φωτογραφίες

 15.07.2026 - 11:31
ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

Το πολιτικό ημερολόγιο μπορεί να γράφει ακόμη 2026, όμως στην Πινδάρου αρκετοί σκέφτονται ήδη το 2028. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο καθαρό γίνεται ότι η μάχη για το Προεδρικό χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν θα είναι μια απλή εσωκομματική διαδικασία, αλλά μια αναμέτρηση που θα επηρεάσει συνολικά την πορεία της παράταξης τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

ΔΗΣΥ: Ξεκίνησε η μάχη για το 2028-Το χρίσμα, οι φιλοδοξίες και ο κίνδυνος νέας ρήξης

  •  15.07.2026 - 06:56
«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

«Έρχονται ανακοινώσεις»: Προανήγγειλε εξελίξεις στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά το Παρίσι

  •  15.07.2026 - 09:44
Ζήτησε αποφασιστικές κινήσεις και προσήλωση στις αρχές μιας ευρωπαϊκής λύσης ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

Ζήτησε αποφασιστικές κινήσεις και προσήλωση στις αρχές μιας ευρωπαϊκής λύσης ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  15.07.2026 - 12:31
Επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία: Νεκρός ο Ινδός υπήκοος που αγνοείτο

Επίθεση σε πλοίο με κυπριακή σημαία: Νεκρός ο Ινδός υπήκοος που αγνοείτο

  •  15.07.2026 - 11:28
Αναστάτωση στη Λευκωσία μετά από τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφία

Αναστάτωση στη Λευκωσία μετά από τροχαίο - Δείτε σε ποια περιοχή - Φωτογραφία

  •  15.07.2026 - 10:49
Απέβαλε από το σώμα του πέραν του ενός κιλού κοκαΐνης - Παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου 28χρονος

Απέβαλε από το σώμα του πέραν του ενός κιλού κοκαΐνης - Παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου 28χρονος

  •  15.07.2026 - 13:16
«Έσβησε» νεαρός άνδρας στη Λευκωσία - Εντοπίστηκε αναίσθητος στην Πλατεία Σολωμού

«Έσβησε» νεαρός άνδρας στη Λευκωσία - Εντοπίστηκε αναίσθητος στην Πλατεία Σολωμού

  •  15.07.2026 - 09:39
«Βουβές» ξανά οι σειρήνες στο Ακάκι: Προβληματισμός στην κοινότητα, εκτεθειμένη η Πολιτική Άμυνα

«Βουβές» ξανά οι σειρήνες στο Ακάκι: Προβληματισμός στην κοινότητα, εκτεθειμένη η Πολιτική Άμυνα

  •  15.07.2026 - 10:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα