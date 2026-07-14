Ξεκίνησε ο νέος ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ με 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη

Από τις 23:00 η ώρα Ελλαδας ξεκίνησε ο νέος ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες των προηγούμενων ημερών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Για την εξέλιξη αυτή ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή επχιειρούν στην περιοχή περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της CENTCOM

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επανέλαβαν σήμερα, στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), τον ναυτικό αποκλεισμό πλοίων που κινούνται από και προς ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, διατηρούν την ισχύ πυρός τους και είναι έτοιμες για δράση».