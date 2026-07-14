Θρίλερ στα κατεχόμενα: Στο κελί για άλλες 48 ώρες οι δύο Ελληνοκύπριοι – Ανάμεσα τους και εθνοφρουρός

Η υπόθεση, αφορά ισχυρισμούς για παράνομη είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Χατιτζέ Κέρλο στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, όταν το ζευγάρι φέρεται να πέρασε στα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος του Λιμνίτη με ιδιωτικό όχημα.

Οι αρχές του ψευδοκράτους υποστηρίζουν πως οι δύο Ελληνοκύπριοι παραβίασαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς δεν σταμάτησαν στο σημείο ελέγχου διαβατηρίων κατά την είσοδό τους. Η «σύλληψη» τους έλαβε χώρα αργότερα την ίδια ημέρα, την ώρα που το ζευγάρι επιχειρούσε να επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος της Ζώδιας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλέστηκε η δημοσιογράφος, ο νεαρός άνδρας υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά, γεγονός που προσδίδει άλλη διάσταση στην υπόθεση.

Η κράτηση τους παρατάθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο σχετικά με τις συνθήκες της εισόδου τους στην περιοχή.