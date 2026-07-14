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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρίλερ στα κατεχόμενα: Στο κελί για άλλες 48 ώρες οι δύο Ελληνοκύπριοι – Ανάμεσα τους και εθνοφρουρός

 14.07.2026 - 20:56
Θρίλερ στα κατεχόμενα: Στο κελί για άλλες 48 ώρες οι δύο Ελληνοκύπριοι – Ανάμεσα τους και εθνοφρουρός

Στο κελί για άλλες δύο ημέρες παραμένουν οι δύο Ελληνοκύπριοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, μετά την απόφαση του λεγόμενου δικαστηρίου στα κατεχόμενα να κάνει δεκτό το σχετικό αίτημα της κατοχικής αστυνομίας.

Η υπόθεση, αφορά ισχυρισμούς για παράνομη είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος Χατιτζέ Κέρλο στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha Κύπρου, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026, όταν το ζευγάρι φέρεται να πέρασε στα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος του Λιμνίτη με ιδιωτικό όχημα.

Οι αρχές του ψευδοκράτους υποστηρίζουν πως οι δύο Ελληνοκύπριοι παραβίασαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς δεν σταμάτησαν στο σημείο ελέγχου διαβατηρίων κατά την είσοδό τους. Η «σύλληψη» τους έλαβε χώρα αργότερα την ίδια ημέρα, την ώρα που το ζευγάρι επιχειρούσε να επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές μέσω του οδοφράγματος της Ζώδιας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλέστηκε η δημοσιογράφος, ο νεαρός άνδρας υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά, γεγονός που προσδίδει άλλη διάσταση στην υπόθεση.

Η κράτηση τους παρατάθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο σχετικά με τις συνθήκες της εισόδου τους στην περιοχή.

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Στρατιωτικοί της Ουκρανίας και τριάντα πέντε χωρών, αριθμός ρεκόρ πεζοπόρων τμημάτων, αεροσκάφη και τεθωρακισμένα: η παρέλαση της 14ης Ιουλίου του 2026 στο Παρίσι υπήρξε επιβλητική για να προβάλει την στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και έναν στρατό έτοιμο για μάχη.

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