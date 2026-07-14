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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακάμας… με δυνατή μουσική και μπίρες; Στο «πόδι» οι οικολογικές οργανώσεις για τριήμερο φεστιβάλ

 14.07.2026 - 20:23
Ακάμας… με δυνατή μουσική και μπίρες; Στο «πόδι» οι οικολογικές οργανώσεις για τριήμερο φεστιβάλ

Άμεσες διευκρινίσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος ζητούν το BirdLife Cyprus, το Terra Cypria και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) αναφορικά με τη διοργάνωση του τριήμερου μουσικού φεστιβάλ «Beerateia Beer Festival», το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια, πλησίον των προστατευόμενων περιοχών της Χερσονήσου Ακάμα.

Σε κοινό δελτίο Τύπου, οι τρεις οργανώσεις αναφέρουν ότι απέστειλαν επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, ζητώντας να ενημερωθούν κατά πόσο η αρμόδια αρχή γνώριζε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εάν ο Δήμος Ακάμα υπέβαλε αίτημα για περιβαλλοντική αξιολόγηση και κατά πόσο έχει εκδοθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική έγκριση για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Όπως επισημαίνουν, ο χώρος διεξαγωγής του φεστιβάλ βρίσκεται πλησίον της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Χερσόνησος Ακάμα», οι οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000.

Οι οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία ότι εκδηλώσεις αυτού του χαρακτήρα, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δυνατή μουσική, έντονο φωτισμό, αυξημένη κυκλοφορία και μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών, ενδέχεται να προκαλέσουν όχληση σε προστατευόμενα είδη και στα ενδιαιτήματά τους.

Υποστηρίζουν ότι η γειτνίαση με προστατευόμενες περιοχές καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων.

Παράλληλα, αναφέρονται στην περσινή διοργάνωση παρόμοιου φεστιβάλ στον ίδιο χώρο, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε χωρίς επαρκή και έγκαιρη περιβαλλοντική αξιολόγηση, γεγονός που, όπως σημειώνουν, είχε προκαλέσει την έκφραση σοβαρών ανησυχιών από περιβαλλοντικές οργανώσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι τρεις οργανώσεις καλούν το Τμήμα Περιβάλλοντος να διευκρινίσει κατά πόσο έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τον Δήμο Ακάμα και κάθε διοργανωτή εκδηλώσεων στην περιοχή να διασφαλίζουν ότι κάθε δραστηριότητα πλησίον προστατευόμενων περιοχών σχεδιάζεται και αδειοδοτείται εγκαίρως, με σεβασμό στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στην οικολογική σημασία της Χερσονήσου Ακάμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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