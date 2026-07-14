Ποια σχολεία αλλάζουν ριζικά: Αυτό είναι το πλάνο του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό για τη διασφάλιση της εύρυθμης, ασφαλούς και σύγχρονης λειτουργίας των δημόσιων σχολείων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται περιλαμβάνονται η ανέγερση της Νέας Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και του Παραρτήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Λεμεσού, συνολικής δαπάνης €33,7 εκατ., καθώς και η ανέγερση της Νέας Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου στην Αραδίππου, στη Λάρνακα, με προϋπολογισμό €36,5 εκατ.

Σημαντικές επενδύσεις αφορούν επίσης έργα αντισεισμικής αναβάθμισης, επεκτάσεων, γενικών βελτιώσεων και αντικαταστάσεων σχολικών μονάδων. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η επέκταση, αντισεισμική αναβάθμιση και γενική βελτίωση της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού (€6,5 εκατ.), η αντικατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς (€7,3 εκατ.), καθώς και σειρά έργων σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και νηπιαγωγεία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται και στην αναβάθμιση της ασφάλειας των υφιστάμενων σχολικών κτηρίων, με έργα αντισεισμικής προστασίας, όπως στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας, στο Γυμνάσιο Δροσιάς στη Λάρνακα και στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκωσία.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, συνεχίζει την υλοποίηση μικρότερων έργων συντήρησης και βελτίωσης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών μαθησιακών περιβαλλόντων.

Η συνολική δαπάνη των 23 έργων μεγάλης κλίμακας ανέρχεται σε €125.080.141,36.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ