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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Όχι» από Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου για δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων - Ποιος ο λόγος

 14.07.2026 - 12:46
«Όχι» από Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου για δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων - Ποιος ο λόγος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου αποφάσισε ομόφωνα χθες, Δευτέρα να εκφράσει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστευτικής προέλευσης στον πυρήνα του Δήμου, κάνοντας λόγο για «έλλειψη διαβούλευσης, ενημέρωσης και τεκμηρίωσης», ενώ διευκρινίζει ότι η θέση του δεν στρέφεται κατά των ανηλίκων αλλά κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Αραδίππου αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε χθες σε έκτακτη συνεδρία με αντικείμενο την προτεινόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστευτικής προέλευσης σε υφιστάμενη οικία, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα του Δήμου, σε άμεση γειτνίαση με δημοτικό σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι η θέση του δεν αφορά τους ίδιους τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ούτε αμφισβητεί την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει την προστασία και την ευημερία τους. Η διαφωνία αφορά αποκλειστικά στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να προωθηθεί η συγκεκριμένη απόφαση» προστίθεται.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα «δεν υπήρξε οποιαδήποτε θεσμική διαβούλευση ή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ενώ ο Δήμος δεν ενημερώθηκε ούτε κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του πριν από τη λήψη της απόφασης. Επίσης, προστίθεται, δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση με τους άμεσα επηρεαζόμενους κατοίκους, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν ήδη εκδηλωθεί, ενώ δεν παρουσιάστηκε μελέτη που να τεκμηριώνει την καταλληλότητα της συγκεκριμένης τοποθεσίας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «παραμένουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το κατά πόσο έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις για την αλλαγή χρήσης της οικίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι «αποφάσεις με τόσο σημαντικές κοινωνικές και τοπικές προεκτάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς διαφάνεια, τεκμηρίωση, σεβασμό των θεσμών και ουσιαστικό διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία».

«Για τους πιο πάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής στον Δήμο Αραδίππου» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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