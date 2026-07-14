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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα χέρια της Αστυνομίας άλλα δύο πρόσωπα για την άγρια συμπλοκή στην Ξυλοφάγου

 14.07.2026 - 10:57
Στα χέρια της Αστυνομίας άλλα δύο πρόσωπα για την άγρια συμπλοκή στην Ξυλοφάγου

Σε νέες συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση συμπλοκής στην Ξυλοφάγου το βράδυ της 8ης Ιουλίου. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα συνελήφθησαν δυο άτομα ηλικίας 20 και 30 ετών.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η Αστυνομία προχώρησε χθες γύρω στις 6.30 το απόγευμα στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 20 και 30 ετών». 

Αναφέρεται ότι "οι δυο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την έκδοση διατάγματος κράτησής τους».

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιουλίου δυνάμει δικαστικού εντάλματος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση άντρας ηλικίας 27 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση συμπλοκής στη Ξυλοφάγου».

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9.40 το βράδυ της 8ης Ιουλίου λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ αριθμού ατόμων στην Ξυλοφάγου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο χωρίς όμως να εντοπιστεί οτιδήποτε, αφού τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν ήδη εγκαταλείψει το σημείο.

Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 27χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησής του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου σε συνεργασία με το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζουν τις εξετάσεις.  

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