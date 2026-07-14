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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία - Τι... κρύβει το καιρικό μενού

 14.07.2026 - 06:33
Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία - Τι... κρύβει το καιρικό μενού

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς 3, σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ. H θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος για να κυμαίνεται πιό πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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