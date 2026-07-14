Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) τόνισε ότι τα χτυπήματα, με την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, γίνονται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν «να επιτίθεται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».





Στην ανάρτησή της η CENTCOM επισημαίνει ότι «σήμερα, στις 4:45 μ.μ. [ώρα Ανατολικής Ακτής, 23:45 της Δευτέρας στην Ελλάδα], η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκίνησε την τρίτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή. Οι επιθέσεις αυτές θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να περιορίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».



Το Ιράν απάντησε με τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν.





Πλήγματα του Ιράν σε δεξαμενόπλοια

Από την πλευρά του το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη Δευτέρα ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ κατά «εχθρικού σκάφους του αμερικανικού εχθρού», άγνωστο όμως με ποιο αποτέλεσμα. Επιπλέον το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB είχε μεταδώσει ότι εξαπολύθηκαν drone κατά βάσης του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, επίσης χωρίς να γίνει σαφές αν χτυπήθηκε ο χώρος.



Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρουν ότι δύο πετρελαιοφόρα του δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν με πυραύλους κρουζ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ινδού μέλους του πληρώματος στο πετρελαιοφόρο «Mombasa» και τον τραυματισμό άλλων οκτώ. Επλήγη ακόμη το δεξαμενόπλοια «Al Bahiyah». Και στα δύο πλοία ξέσπασε φωτιά.



Το υπουργείο κατήγγειλε την επίθεση, λέγοντας ότι αποτελεί «σοβαρή και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Τα ΗΑΕ διατηρούν κάθε δικαίωμα να ανταποκριθούν σε αυτή την κλιμάκωση και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εδαφών, του λαού και των κατοίκων τους, επισήμανε το υπουργείο.





Τραμπ: «Στο τέλος θα ελέγχουμε τα πάντα»

Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπσε δημοσιογράφους μετά την έναρξη των επιθέσεων.



Όταν ερωτήθηκε πόσο θα κρατήσει αυτός ο νέος κύκλος επιθέσεων απάντησε ότι «πάει πολύ γρήγορα». Πρόσθεσε ακόμη, σε μια αναφορά στα Στενά του Ορμούζ ότι «"κατεδαφίσαμε" τον στρατό τους, από τους χτυπάμε, στο τέλος νομίζω ότι θα ελέγχουμε τα πάντα».





Σε άλλο σημείο είπε ότι «διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών και αυτό θα συνεχιστεί, θα δούμε τι θα συμβεί. Όμως εξουδετερώνουμε όλη την επιθετική τους ικανότητα και ελέγχουμε το στενό».



«Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό και πρόκειται για αποκλεισμό που αφορά αποκλειστικά το Ιράν», τόνισε ακόμη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα