Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Φρένο» από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στον Τραμπ - «Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ»
ΔΙΕΘΝΗ

«Φρένο» από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στον Τραμπ - «Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ»

 13.07.2026 - 21:27
«Φρένο» από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στον Τραμπ - «Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) πήρε σαφή θέση απέναντι στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που μεταφέρονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας ότι δεν υφίσταται νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων σε στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Όπως αναφέρει το Arabnews.com, η παρέμβαση του εξειδικευμένου οργανισμού του ΟΗΕ για τη ναυτιλία έρχεται ως απάντηση στις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλουν οικονομική επιβάρυνση στα εμπορεύματα που διακινούνται μέσω ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου.

Σύμφωνα με τον IMO, το ισχύον διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικών τελών διέλευσης σε στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη και ανεμπόδιστη διέλευση αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς ναυτιλιακού πλαισίου.

Η τοποθέτηση αυτή αναμένεται να τροφοδοτήσει τη συζήτηση γύρω από το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθιστώντας οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους διέλευσης ζήτημα με ευρύτερες οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση μετά από τροχαίο στη Λευκωσία: Όχημα συγκρούστηκε με λεωφορείο - Δείτε σε ποιο σημείο - Φωτογραφίες
Πυκνή κίνηση μετά από τροχαίο στη Λάρνακα: Στο σημείο ασθενοφόρο - Δείτε φωτογραφίες
Απίστευτη προσφορά από γνωστή αεροπορική εταιρεία - Εκπτώσεις σε υπέροχους προορισμούς με τρομερά χαμηλές τιμές
«Ο γάρος της ήμερας»: Οδηγός πάρκαρε σε χώρο με καθορισμένη χρήση και προκάλεσε αντιδράσεις - Δείτε φωτογραφία
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Όσα κατέδειξε
Θρήνος για τον 46χρονο αστυνομικό που «έσβησε» στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 60χρονη στη Λεμεσό και της απέσπασαν €135.000 - Τι αναφέρει καταγγελία

 13.07.2026 - 20:59
Επόμενο άρθρο

Υπερηφάνεια ΠτΔ για την Εθνική Φρουρά - «Στο υψηλότερο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας»

 13.07.2026 - 21:53
Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί στη Λευκωσία μετά την απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

Ικανοποίηση Χριστοδουλίδη για τον διορισμό Φίτο: «Αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής μας»

  •  13.07.2026 - 13:57
Ηνωμένα Έθνη: Ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν την ύπαρξη νέου σχεδίου λύσης για Κυπριακό

Ηνωμένα Έθνη: Ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν την ύπαρξη νέου σχεδίου λύσης για Κυπριακό

  •  13.07.2026 - 20:34
«Κράτος Μαφία»: Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντά η ομάδα των ποινικών ανακριτών

«Κράτος Μαφία»: Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντά η ομάδα των ποινικών ανακριτών

  •  13.07.2026 - 16:37
Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Όσα κατέδειξε

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 3χρονο που έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου - Όσα κατέδειξε

  •  13.07.2026 - 15:42
Άγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

Άγκυρα: Έντονη αντίδραση στον διορισμό Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό

  •  13.07.2026 - 19:40
Υπόθεση Αββακούμ: Η υπεράσπιση ζητά έλεγχο της διαδρομής των τεκμηρίων

Υπόθεση Αββακούμ: Η υπεράσπιση ζητά έλεγχο της διαδρομής των τεκμηρίων

  •  13.07.2026 - 22:20
Νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 60χρονη στη Λεμεσό και της απέσπασαν €135.000 - Τι αναφέρει καταγγελία

Νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 60χρονη στη Λεμεσό και της απέσπασαν €135.000 - Τι αναφέρει καταγγελία

  •  13.07.2026 - 20:59
«Φρένο» από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στον Τραμπ - «Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ»

«Φρένο» από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στον Τραμπ - «Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ»

  •  13.07.2026 - 21:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα