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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Ο Πάρις Μάρκου Ειδικός Σύμβουλος για Αμυντική Διπλωματία - Ευχαριστίες από Αννίτα

 13.07.2026 - 23:35
ΔΗΣΥ: Ο Πάρις Μάρκου Ειδικός Σύμβουλος για Αμυντική Διπλωματία - Ευχαριστίες από Αννίτα

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, συνεχίζοντας τον  σχεδιασμό για την αξιοποίηση στελεχών ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση του Πάρι Μάρκου στη θέση του Ειδικού Συμβούλου για δύο μείζονα θέματα, α) της Αμυντικής Διπλωματίας και β) τα θέματα Αγνοουμένων.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πολύπλευρη εμπειρία του Ταξιάρχου ε.α. κ. Μάρκου, ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια και αφοσίωση καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας γνωρίζοντας εις βάθος τα ζητήματα που άπτονται της άμυνας και της ασφάλειας.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχαρίστησε τον κ. Μάρκου για τον αγώνα που έδωσε ως Αριστίνδην υποψήφιος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και εξήρε παράλληλα την ιδιαίτερη ευαισθησία και το διαχρονικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το ζήτημα των Αγνοουμένων, υπογραμμίζοντας ότι έχει άριστη γνώση και προσωπική εμπειρία των ιδιαιτεροτήτων που συνοδεύουν αυτό το εξαιρετικά λεπτό ανθρωπιστικό ζήτημα.

«Με ευθύνη και σεβασμό απέναντι στις οικογένειες των αγνοουμένων μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με προσήλωση για τη διακρίβωση της τύχης κάθε συμπατριώτη μας που εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα, με γνώμονα το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα και στους ανθρώπους που εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για τους δικούς τους», σημείωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά του ο κ. Μάρκου ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη και τόνισε ότι η αμυντική διπλωματία πάντα θα έχει έναν εξέχοντα ρόλο στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, κυρίως για χώρες όπως η Κύπρος, με άξονα τις διεθνείς πολυμερείς συνεργασίες για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας.

Από την άλλη, όπως τόνισε, το ζήτημα των Αγνοουμένων αποτελεί για τον ίδιο μία από τις πιο ευαίσθητες και ανθρώπινες πτυχές του Κυπριακού.

«Είναι μια διαρκής υπενθύμιση του χρέους μας απέναντι στην ιστορία, αλλά κυρίως απέναντι στους συγγενείς των αγνοουμένων, οι οποίοι εξακολουθούν να ζουν με αναπάντητα ερωτήματα. Γνωρίζω από κοντά τον πόνο και την ανάγκη για δικαίωση. Ο χρόνος τρέχει και λειτουργεί σε βάρος της προσπάθειάς μας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συντονισμένη και ουσιαστική δράση. Θα εργαστώ με συνέπεια, ευαισθησία και τον ίδιο ζήλο, ώστε να συμβάλω στην κοινή προσπάθεια για τη διατήρηση του ζητήματος ψηλά στην ατζέντα και στη στήριξη των οικογενειών των αγνοουμένων», κατέληξε.

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